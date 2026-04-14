Maré da prosperidade: 3 signos terão dinheiro inesperado e caminhos abertos

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:55
O Tarot indica uma virada positiva para três signos nos próximos dias. Cartas ligadas à abundância, expansão e conquistas materiais surgem no caminho desses nativos, sinalizando oportunidades inesperadas, melhora financeira e avanço em projetos pessoais.
A combinação energética mostra que é tempo de colher frutos, agir com confiança e aproveitar as portas que começam a se abrir.
Touro
Carta: A Imperatriz
Símbolo máximo de prosperidade, fertilidade e abundância, A Imperatriz aponta crescimento material e conforto. Touro pode viver uma fase de ganhos extras, valorização profissional e mais estabilidade financeira.
Tarot
Leão
Carta: O Sol
Uma das cartas mais positivas do Tarot, O Sol anuncia sucesso, brilho e reconhecimento. Para Leão, o momento favorece dinheiro vindo de projetos pessoais, visibilidade e oportunidades ligadas ao trabalho.
Capricórnio
Carta: Dez de Ouros
Carta ligada a patrimônio, segurança e riqueza construída com esforço. Capricórnio tende a receber retorno de investimentos, conquistas materiais e notícias positivas envolvendo carreira e dinheiro.
Mesmo para quem não está entre os três signos, o Tarot reforça que organização e atitude serão essenciais para atrair prosperidade neste ciclo.