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Maré da prosperidade: 3 signos terão dinheiro inesperado e caminhos abertos

Cartas revelam fase poderosa para ganhos, sorte e crescimento financeiro entre três signos do zodíaco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:55

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O Tarot indica uma virada positiva para três signos nos próximos dias. Cartas ligadas à abundância, expansão e conquistas materiais surgem no caminho desses nativos, sinalizando oportunidades inesperadas, melhora financeira e avanço em projetos pessoais.

A combinação energética mostra que é tempo de colher frutos, agir com confiança e aproveitar as portas que começam a se abrir.

Touro

Carta: A Imperatriz

Símbolo máximo de prosperidade, fertilidade e abundância, A Imperatriz aponta crescimento material e conforto. Touro pode viver uma fase de ganhos extras, valorização profissional e mais estabilidade financeira.

Tarot

Tarot por Shutterstock
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A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
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Leão

Carta: O Sol

Uma das cartas mais positivas do Tarot, O Sol anuncia sucesso, brilho e reconhecimento. Para Leão, o momento favorece dinheiro vindo de projetos pessoais, visibilidade e oportunidades ligadas ao trabalho.

Capricórnio

Carta: Dez de Ouros

Carta ligada a patrimônio, segurança e riqueza construída com esforço. Capricórnio tende a receber retorno de investimentos, conquistas materiais e notícias positivas envolvendo carreira e dinheiro.

Mesmo para quem não está entre os três signos, o Tarot reforça que organização e atitude serão essenciais para atrair prosperidade neste ciclo.

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