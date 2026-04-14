REALITY SHOW

Queimou a panquequinha! Gabriela é eliminada do BBB 26 antes da grande final

Saída da sister movimenta últimos dias do reality, redefine alianças e acelera semana turbo rumo à grande final

Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 22:51

Gabriela deixa o BBB 26 e reta final entra em ritmo de decisão total Crédito: Divulgação/Globo

Big Brother Brasil 26 teve mais uma noite intensa de eliminação. Gabriela deixou o BBB 26 nesta terça-feira (14), em um paredão decisivo da reta final e se despediu da disputa em meio ao modo turbo, que vem acelerando o jogo nos últimos dias. A sister teve 64,12% da média dos votos.

Panquequinha enfrentou a berlinda ao lado de Ana Paula Renault e Juliano Floss em uma votação que mobilizou torcidas nas redes sociais. A eliminação acontece em um momento crucial da temporada, quando qualquer saída muda completamente os rumos da casa e aproxima os sobreviventes do Top 5.

Gabriela (BBB 26) 1 de 9

Gabriela vinha ganhando destaque nas últimas semanas por embates estratégicos, movimentações de grupo e presença constante nas conversas sobre jogo. Em paredões anteriores, ela já havia escapado da eliminação, mostrando força diante do público. No último confronto antes da saída, a disputa foi considerada uma das mais importantes da reta final.

Com a saída da participante, o BBB 26 entra em nova fase imediatamente. A programação da semana turbo prevê nova liderança, formação de outro paredão e eliminações em sequência até a grande final, marcada para os próximos dias.