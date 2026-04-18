SUPERAÇÃO

Otávio Mesquita impressiona ao exibir músculos ao lado do filho lutador: 'Bodybuilder?'

Aos 66 anos e após susto com cirurgia cardíaca de emergência, apresentador mostra rotina intensa de treinos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2026 às 14:48

Otávio Mesquita impressiona ao exibir músculos ao lado do filho lutador Crédito: Reprodução/Instagram

Quem vê a disposição de Otávio Mesquita hoje, nem imagina o susto que ele pregou em todo mundo há exatamente um ano. O apresentador de 66 anos divertiu, e impressionou, os seguidores ao aparecer em um vídeo "fazendo pose" e exibindo os músculos ao lado do filho, o lutador e multiatleta Luiz Otávio Mesquita, de 33 anos.

No registro, a dupla aparece em clima de descontração na academia. O lutador, claro, não perdeu a chance de brincar com a nova fase "maromba" do pai. "Meu pai decidiu virar bodybuilder. Tem futuro?", escreveu Luiz, fazendo referência ao universo do fisiculturismo.

Otávio Mesquita impressiona ao exibir músculos com o filho 1 de 3

A dedicação de Otávio aos treinos não é apenas vaidade; é uma questão de saúde. Há cerca de um ano, o apresentador precisou passar por um cateterismo de emergência. Após a cirurgia no coração, ele decidiu mudar radicalmente o estilo de vida, focando na musculação e na longevidade.