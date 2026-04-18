Otávio Mesquita impressiona ao exibir músculos ao lado do filho lutador: 'Bodybuilder?'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de abril de 2026 às 14:48
Quem vê a disposição de Otávio Mesquita hoje, nem imagina o susto que ele pregou em todo mundo há exatamente um ano. O apresentador de 66 anos divertiu, e impressionou, os seguidores ao aparecer em um vídeo "fazendo pose" e exibindo os músculos ao lado do filho, o lutador e multiatleta Luiz Otávio Mesquita, de 33 anos.
No registro, a dupla aparece em clima de descontração na academia. O lutador, claro, não perdeu a chance de brincar com a nova fase "maromba" do pai. "Meu pai decidiu virar bodybuilder. Tem futuro?", escreveu Luiz, fazendo referência ao universo do fisiculturismo.
Otávio Mesquita impressiona ao exibir músculos com o filho
A dedicação de Otávio aos treinos não é apenas vaidade; é uma questão de saúde. Há cerca de um ano, o apresentador precisou passar por um cateterismo de emergência. Após a cirurgia no coração, ele decidiu mudar radicalmente o estilo de vida, focando na musculação e na longevidade.
Se Otávio está focado na saúde, o filho Luiz Otávio é quem dita o ritmo pesado da família. O rapaz é bicampeão do Fight Music Show (FMS), o badalado evento que mistura boxe e entretenimento. Em 2024, Luiz ganhou destaque nacional ao vencer o funkeiro Nego do Borel e o ator Thomaz Costa no ringue, consolidando sua carreira como um dos nomes fortes do esporte no Brasil.