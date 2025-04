SOLTOU O VERBO

Danilo Gentili diz que Otávio Mesquita apalpou seu pênis durante gravação: 'Inconveniente e desleal'

Apresentador afirmou que nunca foi omisso; caso envolvendo Juliana Oliveira teria ocorrido nos bastidores do "The Noite", em 2016

Fernanda Varela

Publicado em 17 de abril de 2025 às 15:12

Danilo Gentili Crédito: Reprodução

O apresentador Danilo Gentili se manifestou nesta quarta-feira (17) após ser citado por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do "The Noite", em meio às acusações de estupro contra Otávio Mesquita. Em vídeo publicado nas redes sociais, Gentili disse que, na mesma ocasião relatada por Juliana, Mesquita também passou a mão em seu pênis durante uma gravação do programa, em 2016.>

Gentili negou ter sido omisso diante da situação e afirmou que o relato de Juliana apresenta "incoerências". Ele ainda classificou Mesquita como um “mala, c*zão e velho inconveniente”, ressaltando que o apresentador não é bem-vindo em seu programa por ser "desleal" com ele e outros funcionários do SBT.>

Durante o relato, Gentili explicou que a participação de Mesquita envolvia uma cena em que ele descia caracterizado de Batman, com o auxílio de Juliana. "Não vi de onde eu estava ele passando a mão nela, mas ele pegou no meu pau. Só que não acho que ele me estuprou porque pegou no meu pau", disse.>

O apresentador reconheceu que Mesquita "passou do ponto", mas afirmou que, na época, Juliana não descreveu o episódio como estupro. "Ela falou: 'cara chato do caralho, desceu lá e me passou a mão'. Na minha cabeça, a reclamação dela era a mesma que todos sempre fizeram sobre o Mesquita: 'velho chato, inconveniente'. Se eu tivesse recebido uma denúncia em tom de estupro, a história seria outra", afirmou.>

Gentili também revelou que só em 2020, em meio à repercussão da denúncia de Dani Calabresa contra Marcius Melhem, Juliana teria procurado o apresentador para contar, de fato, que sentia ter sido vítima de estupro. >

Na época, segundo Gentili, ele se colocou à disposição para ajudar Juliana a denunciar Mesquita à polícia e ofereceu suporte jurídico e financeiro. A humorista, porém, teria recusado seguir com a denúncia formal. >