DENÚNCIA

Ex-assistente do SBT acusa Otávio Mesquita de estupro; entenda

Informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo

Nesta quinta-feira (27), a humorista Juliana Oliveira registrou uma denúncia no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra o apresentador Otávio Mesquita, acusando-o de estupro durante a gravação do The Noite, exibido no SBT. Juliana era assistente de palco e produtora do programa comandado por Danilo Gentili quando o suposto abuso aconteceu. As informações foram divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. >