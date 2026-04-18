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Viih Tube e Eliezer relatam pânico com babá: 'Botou a fronha na cara da Lua'

Ex-BBB detalha episódio durante teste com profissional e conta como Viih Tube salvou a bebê

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2026 às 17:34

Viih Tube, Lua e Eliezer
Viih Tube, Lua e Eliezer Crédito: Reprodução

O influenciador Eliezer relatou um episódio tenso ocorrido quando ele e Viih Tube buscavam uma babá para acompanhar a filha mais velha, Lua, em uma viagem internacional, na época em que ela ainda era um bebê.

O que era para ser apenas um teste profissional se transformou em uma cena de terror acompanhada ao vivo pelo celular. Enquanto o casal viajava para Belo Horizonte, Viih Tube monitorava as câmeras do quarto da filha e percebeu que algo estava muito errado.

Viih Tube, Eliezer e os filhos

Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução
Viih Tube anuncia nascimento da filha por Reprodução / Redes sociais
Lua é filha de Viih Tube e Eliezer por reprodução
Viih Tube aparece com filha, Lua por TV Globo
Eliezer se tornou pai de Lua, fruto da relação com Viih Tube por Reprodução/Instagram
Ravi é o filho caçula de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Viih Tube e Ravi por Reprodução/Instagram
Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução/Instagram
Viih Tube, Lua e Eliezer por Reprodução
Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer é internado por Reprodução / Redes Sociais
Viih Tube e Eliezer com o filho por Reprodução
Viih Tube, Eliezer, Lua e Ravi comemoram em casa por Reprodução / Redes Sociais
Eliezer e Viih Tube por Reprodução
Viih Tube por Reprodução
Viih Tube, Lua e Eliezer por Reprodução / Redes sociais
Viih Tube exibe corpo durante gravidez por Redes sociais
Viih Tube exibe corpo após perder 10kg por Redes sociais
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Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução

Segundo o relato de Eliezer, a candidata à vaga demonstrou impaciência logo de cara. Após insistir para ficar sozinha com a pequena Lua, alegando que precisava "mostrar serviço", a mulher teria perdido o controle ao tentar colocar a bebê para dormir.

"Ela pegou, jogou a Lua dentro do berço e começou a chacoalhar", detalhou o influenciador. Mas o pior ainda estava por vir, para impedir que o choro da menina fosse ouvido por outras pessoas na casa, a babá teria colocado uma fronha dobrada sobre o rosto da bebê.

O desespero tomou conta do casal, que estava prestes a decolar e enfrentava problemas de sinal. Em um último esforço antes de perder o contato, Viih Tube conseguiu ligar para Vilma, a babá de confiança da família que estava em outro cômodo, e deu uma ordem curta e direta: "Entra no quarto agora!".

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Vilma retirou Lua da situação e se trancou com a menina até que a outra mulher fosse retirada do apartamento. Como Eliezer e Viih não estavam em São Paulo, precisaram acionar até o síndico do prédio para garantir que a profissional saísse do local com segurança.

Hoje, pais também de Ravi, Eliezer revelou que o processo de seleção trouxe outros absurdos. Outra candidata chegou a afirmar que, em caso de engasgo, não faria a manobra padrão de socorro, mas sim um procedimento invasivo e extremamente perigoso na garganta da criança.

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