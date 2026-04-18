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Viih Tube e Eliezer relatam pânico com babá: 'Botou a fronha na cara da Lua'

Ex-BBB detalha episódio durante teste com profissional e conta como Viih Tube salvou a bebê

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2026 às 17:34

Viih Tube, Lua e Eliezer Crédito: Reprodução

O influenciador Eliezer relatou um episódio tenso ocorrido quando ele e Viih Tube buscavam uma babá para acompanhar a filha mais velha, Lua, em uma viagem internacional, na época em que ela ainda era um bebê.

O que era para ser apenas um teste profissional se transformou em uma cena de terror acompanhada ao vivo pelo celular. Enquanto o casal viajava para Belo Horizonte, Viih Tube monitorava as câmeras do quarto da filha e percebeu que algo estava muito errado.

Viih Tube, Eliezer e os filhos 1 de 17

Segundo o relato de Eliezer, a candidata à vaga demonstrou impaciência logo de cara. Após insistir para ficar sozinha com a pequena Lua, alegando que precisava "mostrar serviço", a mulher teria perdido o controle ao tentar colocar a bebê para dormir.

"Ela pegou, jogou a Lua dentro do berço e começou a chacoalhar", detalhou o influenciador. Mas o pior ainda estava por vir, para impedir que o choro da menina fosse ouvido por outras pessoas na casa, a babá teria colocado uma fronha dobrada sobre o rosto da bebê.

O desespero tomou conta do casal, que estava prestes a decolar e enfrentava problemas de sinal. Em um último esforço antes de perder o contato, Viih Tube conseguiu ligar para Vilma, a babá de confiança da família que estava em outro cômodo, e deu uma ordem curta e direta: "Entra no quarto agora!".

Vilma retirou Lua da situação e se trancou com a menina até que a outra mulher fosse retirada do apartamento. Como Eliezer e Viih não estavam em São Paulo, precisaram acionar até o síndico do prédio para garantir que a profissional saísse do local com segurança.