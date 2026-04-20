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Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26, surpreende finalistas e se declara: ‘Eu amo vocês’

Apresentador invadiu a casa na reta final do reality, emocionou Ana Paula, Juliano e Milena e relembrou momentos marcantes da temporada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de abril de 2026 às 23:36

Tadeu entra na casa do BBB 26, emociona finalistas e declara amor aos brothers Crédito: Reprodução

A reta final do Big Brother Brasil ganhou um momento especial nesta segunda-feira (20). Tadeu Schmidt entrou na casa mais vigiada do país e surpreendeu os três últimos participantes do BBB 26. A visita inesperada emocionou Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena.

O apresentador surgiu pelo confessionário e foi recebido com abraços e euforia. Juliano foi um dos primeiros a reagir. “Oi safado, você veio mesmo!”, brincou o brother ao encontrar Tadeu pessoalmente.

Logo em seguida, o comandante do reality abriu o coração e fez uma declaração aos finalistas. “Gente, como é bom estar com vocês. Vocês nem imaginam. Eu só quero dizer uma coisa, para começar: eu amo vocês”, afirmou, arrancando sorrisos e emoção dos brothers.

Tadeu Schmidt invade casa do BBB 26

Tadeu invade casa do BBB 26 por Reprodução
Tadeu invade casa do BBB 26 por Reprodução
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Tadeu invade casa do BBB 26 por Reprodução
Tadeu invade casa do BBB 26 por Reprodução
Tadeu invade casa do BBB 26 por Reprodução
Tadeu invade casa do BBB 26 por Reprodução
Tadeu invade casa do BBB 26 por Reprodução
Tadeu invade casa do BBB 26 por Reprodução
Tadeu invade casa do BBB 26 por Reprodução
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Tadeu invade casa do BBB 26 por Reprodução

Tadeu também elogiou a trajetória construída ao longo dos 99 dias de confinamento e destacou o impacto da temporada. “Vocês fizeram uma viagem incrível nesse BBB 26. Vocês e seus vizinhos que já foram embora”, disse.

Durante a conversa, Ana Paula relembrou o momento em que contou ao pai que entraria no programa. A fala ganhou ainda mais peso após a morte de Gerardo Renault, confirmada no último fim de semana. “Quando eu falei com o meu pai, eu disse que vinha trabalhar. Eu falei, e ele: ‘tá bom, eu sei’. E vim trabalhar”, contou emocionada.

Juliano Floss também aproveitou a visita para recordar a primeira vez em que viu Tadeu ainda criança. Segundo ele, aquele encontro ficou marcado para sempre.

Já Ana Paula relembrou um momento divertido da temporada, quando pediu música após escapar do terceiro paredão. Tadeu entrou na brincadeira e respondeu com bom humor.

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