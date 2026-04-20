GRANDE FINAL

Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26, surpreende finalistas e se declara: ‘Eu amo vocês’

Apresentador invadiu a casa na reta final do reality, emocionou Ana Paula, Juliano e Milena e relembrou momentos marcantes da temporada

Heider Sacramento

Publicado em 20 de abril de 2026 às 23:36

Tadeu entra na casa do BBB 26, emociona finalistas e declara amor aos brothers Crédito: Reprodução

A reta final do Big Brother Brasil ganhou um momento especial nesta segunda-feira (20). Tadeu Schmidt entrou na casa mais vigiada do país e surpreendeu os três últimos participantes do BBB 26. A visita inesperada emocionou Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena.

O apresentador surgiu pelo confessionário e foi recebido com abraços e euforia. Juliano foi um dos primeiros a reagir. “Oi safado, você veio mesmo!”, brincou o brother ao encontrar Tadeu pessoalmente.

Logo em seguida, o comandante do reality abriu o coração e fez uma declaração aos finalistas. “Gente, como é bom estar com vocês. Vocês nem imaginam. Eu só quero dizer uma coisa, para começar: eu amo vocês”, afirmou, arrancando sorrisos e emoção dos brothers.

Tadeu Schmidt invade casa do BBB 26 1 de 10

Tadeu também elogiou a trajetória construída ao longo dos 99 dias de confinamento e destacou o impacto da temporada. “Vocês fizeram uma viagem incrível nesse BBB 26. Vocês e seus vizinhos que já foram embora”, disse.

Durante a conversa, Ana Paula relembrou o momento em que contou ao pai que entraria no programa. A fala ganhou ainda mais peso após a morte de Gerardo Renault, confirmada no último fim de semana. “Quando eu falei com o meu pai, eu disse que vinha trabalhar. Eu falei, e ele: ‘tá bom, eu sei’. E vim trabalhar”, contou emocionada.

Juliano Floss também aproveitou a visita para recordar a primeira vez em que viu Tadeu ainda criança. Segundo ele, aquele encontro ficou marcado para sempre.