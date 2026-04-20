TAROT & SIGNOS

Maré de abundância: 3 signos terão dinheiro, sorte e prosperidade nesta semana

Movimentações positivas prometem aliviar contas, abrir caminhos e trazer ganhos inesperados para alguns nativos nos próximos dias

Heider Sacramento

Publicado em 20 de abril de 2026 às 22:38

Tarot Crédito: Shutterstock

A semana começa com energia de crescimento e oportunidades para quem vinha esperando uma virada financeira. No Tarot, cartas ligadas à expansão, colheita e estabilidade indicam que três signos entram em uma verdadeira maré de abundância nos próximos dias. Dinheiro extra, boas notícias profissionais e sensação de prosperidade tendem a marcar esse período.

Quando cartas como A Imperatriz, Ás de Ouros e Dez de Copas aparecem no campo material, o recado costuma ser claro: é hora de receber aquilo que foi plantado com esforço. Para alguns signos, isso pode surgir como pagamento atrasado, chance de trabalho, promoção ou até uma ajuda inesperada.

Touro

Touro entra em um dos momentos mais favoráveis para dinheiro e segurança material. As cartas mostram caminhos abertos para ganhos consistentes e decisões inteligentes envolvendo patrimônio. Pode surgir proposta de trabalho, aumento de renda ou solução para uma preocupação antiga.

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A palavra da semana é estabilidade. Tudo que for feito com calma e estratégia tende a render bons frutos.

Leão

Leão recebe energia de destaque e reconhecimento. O que parecia parado começa a andar, especialmente em questões profissionais. Há chance de convite importante, bônus, comissão ou valorização de talentos que estavam sendo ignorados.

Também é uma semana boa para negociar, vender, divulgar projetos e se posicionar com mais confiança.

Capricórnio

Capricórnio tende a colher resultados concretos. O Tarot aponta crescimento gradual, mas seguro, com dinheiro entrando de forma organizada. Pode haver melhora no orçamento, assinatura de contrato ou avanço importante em plano antigo.

A prosperidade aqui vem acompanhada de maturidade e visão de longo prazo.