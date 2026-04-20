NOVELA DAS 9

Gerluce encontra a própria neta sem saber em ‘Três Graças’ e cena comove

Avó terá momento arrebatador com bebê roubada e descoberta promete virar a trama das nove da Globo.

Heider Sacramento

Publicado em 20 de abril de 2026 às 19:48

Gerluce pega bebê no colo sem saber que está diante da própria neta Crédito: Reprodução

Os próximos capítulos de Três Graças prometem mexer com o público. Em uma reviravolta emocionante, Gerluce, personagem de Sophie Charlotte, terá um encontro inesperado com a própria neta sem imaginar quem está diante dela. A sequência deve marcar a reta final da novela das nove.

Segundo informações divulgadas pela Contigo, a cena vai ao ar no capítulo de sábado (25). Gerluce estará atravessando uma praça enquanto fala ao telefone com Viviane, quando percebe Lena, vivida por Barbara Reis, em desespero tentando acalmar o choro da pequena Alice, também chamada de Ana Maria.

Sensibilizada, Gerluce se aproxima para ajudar. No instante em que pega a bebê nos braços, algo surpreendente acontece: o choro para imediatamente. A criança encara a protagonista em silêncio, criando uma conexão instantânea que deixa Gerluce profundamente tocada, mesmo sem entender o motivo.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

O momento delicado, porém, terá impacto explosivo nos capítulos seguintes. A cena será registrada em uma foto e a imagem chegará até Joélly, interpretada por Alana Cabral. Ao ver o registro, a jovem perceberá que Lena está escondendo a criança no Brasil.