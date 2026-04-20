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Gerluce encontra a própria neta sem saber em ‘Três Graças’ e cena comove

Avó terá momento arrebatador com bebê roubada e descoberta promete virar a trama das nove da Globo.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de abril de 2026 às 19:48

Gerluce pega bebê no colo sem saber que está diante da própria neta Crédito: Reprodução

Os próximos capítulos de Três Graças prometem mexer com o público. Em uma reviravolta emocionante, Gerluce, personagem de Sophie Charlotte, terá um encontro inesperado com a própria neta sem imaginar quem está diante dela. A sequência deve marcar a reta final da novela das nove.

Segundo informações divulgadas pela Contigo, a cena vai ao ar no capítulo de sábado (25). Gerluce estará atravessando uma praça enquanto fala ao telefone com Viviane, quando percebe Lena, vivida por Barbara Reis, em desespero tentando acalmar o choro da pequena Alice, também chamada de Ana Maria.

Sensibilizada, Gerluce se aproxima para ajudar. No instante em que pega a bebê nos braços, algo surpreendente acontece: o choro para imediatamente. A criança encara a protagonista em silêncio, criando uma conexão instantânea que deixa Gerluce profundamente tocada, mesmo sem entender o motivo.

Elenco de "Três Graças"

Paulinho por auto-upload
Arminda por auto-upload
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças por Reprodução/Globoplay
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças por Divulgação/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças e deixa todos os personagens sob suspeita por Reprodução/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Cirurgia forçada, ameaça em vídeo e alerta sobre Arminda agitam Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão por Divulgação/TV Globo
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em ' por Reprodução | Globo
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Ferette passa mal durante jantar em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto por Reprodução | TV Globo
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Zenilda tem conversa franca com Lorena em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Jorginho passa mal em ‘Três Graças’ por Reprodução | Globo
Consuelo e Misael em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
'Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional por Reprodução | TV Globo
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' por Reprodução | Globo
Josefa conta planos de Arminda e Ferette para Gerluce em ‘Três Graças’ por Reprodução | TV Globo
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças por Reprodução
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Paulinho por auto-upload

O momento delicado, porém, terá impacto explosivo nos capítulos seguintes. A cena será registrada em uma foto e a imagem chegará até Joélly, interpretada por Alana Cabral. Ao ver o registro, a jovem perceberá que Lena está escondendo a criança no Brasil.

A partir daí, Joélly e Raul irão atrás da vilã para confrontá-la. Durante o encontro, Raul conseguirá pegar a chupeta da bebê escondido para realizar um exame de DNA. O resultado promete desmontar a farsa: Alice é, na verdade, Ana Maria, filha roubada de Joélly e Raul.

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