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Fim das discussões? FIFA lança sistema que vai dar notas de 0 a 10 aos jogadores na Copa do Mundo

Nova ferramenta vai avaliar atletas em tempo real e criar ranking dos 100 melhores do Mundial com base em dados de desempenho

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 06:00

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/CBF

A FIFA anunciou uma novidade tecnológica que promete transformar a forma de analisar o desempenho dos jogadores na Copa do Mundo FIFA 2026. Batizado de FIFA Power Rankings, o sistema utilizará inteligência artificial para atribuir notas de 0 a 10 aos atletas e elaborar uma classificação atualizada dos 100 melhores jogadores do torneio.

A ferramenta foi desenvolvida sob a liderança de Arsène Wenger, atual chefe de Desenvolvimento Global de Futebol da entidade. O sistema utiliza algoritmos de inteligência artificial e análise avançada de dados para avaliar cada ação realizada em campo.

Veja a premiação de cada posição na Copa do Mundo de 2026

Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA
Eliminados na fase de grupos (17º ao 32º lugar): US$ 11 milhões (cerca de R$ 60 milhões) por Divulgação / Coca-Cola
Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º lugar): US$ 15 milhões (cerca de R$ 82 milhões) por Mike Hewitt/FIFA
Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º lugar): US$ 19 milhões (cerca de R$ 104 milhões) por Shutterstock
4º lugar: US$ 27 milhões (cerca de R$ 148 milhões) por Divulgação/FIFA
3º lugR: US$ 29 milhões (cerca de R$ 160 milhões) por Divulgação
Vice-campeão: US$ 33 milhões (cerca de R$ 181 milhões) por Divulgação/Fifa
Campeão: US$ 50 milhões (cerca de R$ 275 milhões) por Divulgação/Fifa
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Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA

Segundo Wenger, a proposta é reduzir avaliações baseadas apenas em opinião. "A performance não será mais julgada apenas por opinião. Com o novo FIFA Power Rankings, cada jogador será medido por dados objetivos de jogo, estabelecendo um novo padrão global para o desempenho individual no futebol", afirmou.

Como funcionará a avaliação

Diferentemente das estatísticas tradicionais, que contabilizam apenas números como passes certos, chutes e desarmes, o novo sistema pretende medir também aspectos ligados à inteligência tática e à eficiência das decisões tomadas durante a partida.

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Os jogadores de linha receberão notas baseadas em três pilares principais:

• Ataque, que inclui eficiência ofensiva e finalizações;

• Criatividade, relacionada à construção de jogadas, passes decisivos e quebra de linhas;

• Defesa, envolvendo posicionamento, marcação e desarmes.

Já os goleiros terão critérios específicos divididos entre participação com os pés na construção das jogadas e desempenho na proteção do gol.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Ranking atualizado após cada rodada

A FIFA informou que o ranking dos 100 melhores jogadores começará a ser divulgado após a conclusão da primeira rodada da fase de grupos, quando todas as seleções já tiverem estreado.

A partir desse momento, as notas e classificações serão atualizadas regularmente, com divulgação prevista em até quatro horas após o encerramento de cada partida.

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A entidade acredita que a ferramenta ajudará a criar novas formas de acompanhar o torneio, fornecendo informações para torcedores, jornalistas, analistas e comissões técnicas.

O projeto é uma das principais iniciativas da parceria entre a FIFA e a [Aramco](https://www.aramco.com?utm_source=chatgpt.com), patrocinadora oficial da competição. A expectativa é que os dados gerados pelo sistema passem a aparecer com frequência nas transmissões e nas plataformas digitais durante o Mundial.

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