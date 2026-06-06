Fim das discussões? FIFA lança sistema que vai dar notas de 0 a 10 aos jogadores na Copa do Mundo

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Fernanda Varela
Publicado em 6 de junho de 2026 às 06:00
A FIFA anunciou uma novidade tecnológica que promete transformar a forma de analisar o desempenho dos jogadores na Copa do Mundo FIFA 2026. Batizado de FIFA Power Rankings, o sistema utilizará inteligência artificial para atribuir notas de 0 a 10 aos atletas e elaborar uma classificação atualizada dos 100 melhores jogadores do torneio.
A ferramenta foi desenvolvida sob a liderança de Arsène Wenger, atual chefe de Desenvolvimento Global de Futebol da entidade. O sistema utiliza algoritmos de inteligência artificial e análise avançada de dados para avaliar cada ação realizada em campo.
Veja a premiação de cada posição na Copa do Mundo de 2026
Segundo Wenger, a proposta é reduzir avaliações baseadas apenas em opinião. "A performance não será mais julgada apenas por opinião. Com o novo FIFA Power Rankings, cada jogador será medido por dados objetivos de jogo, estabelecendo um novo padrão global para o desempenho individual no futebol", afirmou.
Como funcionará a avaliação
Diferentemente das estatísticas tradicionais, que contabilizam apenas números como passes certos, chutes e desarmes, o novo sistema pretende medir também aspectos ligados à inteligência tática e à eficiência das decisões tomadas durante a partida.
Os jogadores de linha receberão notas baseadas em três pilares principais:
• Ataque, que inclui eficiência ofensiva e finalizações;
• Criatividade, relacionada à construção de jogadas, passes decisivos e quebra de linhas;
• Defesa, envolvendo posicionamento, marcação e desarmes.
Já os goleiros terão critérios específicos divididos entre participação com os pés na construção das jogadas e desempenho na proteção do gol.
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Ranking atualizado após cada rodada
A FIFA informou que o ranking dos 100 melhores jogadores começará a ser divulgado após a conclusão da primeira rodada da fase de grupos, quando todas as seleções já tiverem estreado.
A partir desse momento, as notas e classificações serão atualizadas regularmente, com divulgação prevista em até quatro horas após o encerramento de cada partida.
A entidade acredita que a ferramenta ajudará a criar novas formas de acompanhar o torneio, fornecendo informações para torcedores, jornalistas, analistas e comissões técnicas.
O projeto é uma das principais iniciativas da parceria entre a FIFA e a [Aramco](https://www.aramco.com?utm_source=chatgpt.com), patrocinadora oficial da competição. A expectativa é que os dados gerados pelo sistema passem a aparecer com frequência nas transmissões e nas plataformas digitais durante o Mundial.