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Fim das discussões? FIFA lança sistema que vai dar notas de 0 a 10 aos jogadores na Copa do Mundo

Nova ferramenta vai avaliar atletas em tempo real e criar ranking dos 100 melhores do Mundial com base em dados de desempenho

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 06:00

Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/CBF

A FIFA anunciou uma novidade tecnológica que promete transformar a forma de analisar o desempenho dos jogadores na Copa do Mundo FIFA 2026. Batizado de FIFA Power Rankings, o sistema utilizará inteligência artificial para atribuir notas de 0 a 10 aos atletas e elaborar uma classificação atualizada dos 100 melhores jogadores do torneio.

A ferramenta foi desenvolvida sob a liderança de Arsène Wenger, atual chefe de Desenvolvimento Global de Futebol da entidade. O sistema utiliza algoritmos de inteligência artificial e análise avançada de dados para avaliar cada ação realizada em campo.

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Segundo Wenger, a proposta é reduzir avaliações baseadas apenas em opinião. "A performance não será mais julgada apenas por opinião. Com o novo FIFA Power Rankings, cada jogador será medido por dados objetivos de jogo, estabelecendo um novo padrão global para o desempenho individual no futebol", afirmou.

Como funcionará a avaliação

Diferentemente das estatísticas tradicionais, que contabilizam apenas números como passes certos, chutes e desarmes, o novo sistema pretende medir também aspectos ligados à inteligência tática e à eficiência das decisões tomadas durante a partida.

Os jogadores de linha receberão notas baseadas em três pilares principais:

• Ataque, que inclui eficiência ofensiva e finalizações;

• Criatividade, relacionada à construção de jogadas, passes decisivos e quebra de linhas;

• Defesa, envolvendo posicionamento, marcação e desarmes.

Já os goleiros terão critérios específicos divididos entre participação com os pés na construção das jogadas e desempenho na proteção do gol.

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Ranking atualizado após cada rodada

A FIFA informou que o ranking dos 100 melhores jogadores começará a ser divulgado após a conclusão da primeira rodada da fase de grupos, quando todas as seleções já tiverem estreado.

A partir desse momento, as notas e classificações serão atualizadas regularmente, com divulgação prevista em até quatro horas após o encerramento de cada partida.

A entidade acredita que a ferramenta ajudará a criar novas formas de acompanhar o torneio, fornecendo informações para torcedores, jornalistas, analistas e comissões técnicas.