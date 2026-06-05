COPA DO MUNDO

Especialista analisa situação física de Neymar para a Copa do Mundo

Ausência em amistoso contra o Egito é vista como medida estratégica para preservar atleta; ortopedista analisa a situação

MetrópoIes

Publicado em 5 de junho de 2026 às 14:51

Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

A ausência de Neymar Jr. no amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito gerou questionamentos entre torcedores sobre sua condição física e, principalmente, sobre suas chances de disputar a Copa do Mundo. Em processo de recuperação de uma lesão muscular grau 2, o atacante segue sendo acompanhado pelo departamento médico, enquanto especialistas avaliam os desafios de seu retorno ao alto rendimento.

Mansão de Neymar 1 de 10