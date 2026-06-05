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Especialista analisa situação física de Neymar para a Copa do Mundo

Ausência em amistoso contra o Egito é vista como medida estratégica para preservar atleta; ortopedista analisa a situação

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 5 de junho de 2026 às 14:51

Neymar pela Seleção Brasileira
Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

A ausência de Neymar Jr. no amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito gerou questionamentos entre torcedores sobre sua condição física e, principalmente, sobre suas chances de disputar a Copa do Mundo. Em processo de recuperação de uma lesão muscular grau 2, o atacante segue sendo acompanhado pelo departamento médico, enquanto especialistas avaliam os desafios de seu retorno ao alto rendimento.

Mansão de Neymar

Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
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Mansão de Neymar por Reprodução

Embora a notícia da ausência em um compromisso preparatório tenha preocupado parte dos fãs, médicos do esporte consideram a decisão prudente e alinhada aos protocolos mais modernos de recuperação. Segundo a ortopedista Juliana Munhoz Vergara, ouvida pela coluna Fábia Oliveira, evitar um retorno precipitado neste momento pode ser fundamental para aumentar as chances de o jogador chegar ao torneio em melhores condições.

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Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

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