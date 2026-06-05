Especialista analisa situação física de Neymar para a Copa do Mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 5 de junho de 2026 às 14:51
A ausência de Neymar Jr. no amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito gerou questionamentos entre torcedores sobre sua condição física e, principalmente, sobre suas chances de disputar a Copa do Mundo. Em processo de recuperação de uma lesão muscular grau 2, o atacante segue sendo acompanhado pelo departamento médico, enquanto especialistas avaliam os desafios de seu retorno ao alto rendimento.
Mansão de Neymar
Embora a notícia da ausência em um compromisso preparatório tenha preocupado parte dos fãs, médicos do esporte consideram a decisão prudente e alinhada aos protocolos mais modernos de recuperação. Segundo a ortopedista Juliana Munhoz Vergara, ouvida pela coluna Fábia Oliveira, evitar um retorno precipitado neste momento pode ser fundamental para aumentar as chances de o jogador chegar ao torneio em melhores condições.