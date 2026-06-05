Morre Anthony Head, astro de Buffy e Ted Lasso, aos 72 anos

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:04
O ator britânico Anthony Head morreu nesta sexta-feira (5), aos 72 anos, em decorrência de complicações causadas por uma pneumonia. A informação foi confirmada pela família do artista por meio de um comunicado divulgado à imprensa.
Conhecido mundialmente pelo papel de Rupert Giles na série Buffy the Vampire Slayer, Anthony Head também participou de produções de sucesso como Ted Lasso, Merlin e Percy Jackson: Sea of Monsters.
Anthony Head
Em nota divulgada ao TMZ, as filhas do ator, Emily e Daisy Head, afirmaram que ele morreu de forma tranquila, cercado pelos familiares.
“É com o coração pesado que anunciamos o falecimento de nosso extraordinário pai, Anthony Head”, diz um trecho do comunicado.
As filhas também destacaram o legado deixado pelo artista ao longo de décadas de carreira. “Foi, e sempre será, uma honra e um privilégio sermos suas filhas e termos testemunhado em primeira mão o impacto que ele e seu trabalho tiveram em tantas pessoas”, acrescentaram.
Nascido na Inglaterra, Anthony Head construiu uma trajetória de destaque na televisão, no cinema e também na música. O ator conquistou uma geração de fãs ao interpretar o mentor de Buffy Summers em Buffy, a Caça-Vampiros, papel que se tornou um dos mais marcantes de sua carreira.
Nos últimos anos, voltou a ganhar projeção internacional ao integrar o elenco de Ted Lasso, série premiada que se tornou um fenômeno de audiência.
A morte de Anthony Head gerou comoção entre fãs e colegas de profissão, que passaram a prestar homenagens ao artista nas redes sociais. O ator deixa duas filhas e uma carreira marcada por personagens que atravessaram gerações.