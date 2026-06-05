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Morre Anthony Head, astro de Buffy e Ted Lasso, aos 72 anos

Ator britânico morreu após complicações causadas por uma pneumonia, segundo comunicado da família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:04

Anthony Head
Anthony Head Crédito: Reprodução

O ator britânico Anthony Head morreu nesta sexta-feira (5), aos 72 anos, em decorrência de complicações causadas por uma pneumonia. A informação foi confirmada pela família do artista por meio de um comunicado divulgado à imprensa.

Conhecido mundialmente pelo papel de Rupert Giles na série Buffy the Vampire Slayer, Anthony Head também participou de produções de sucesso como Ted Lasso, Merlin e Percy Jackson: Sea of Monsters.

Anthony Head

Anthony Head por Reprodução
Anthony Head por Reprodução
Anthony Head por Reprodução
Anthony Head por Reprodução
Anthony Head por Reprodução
Anthony Head por Reprodução
Anthony Head por Reprodução
Anthony Head por Reprodução
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Anthony Head por Reprodução

Em nota divulgada ao TMZ, as filhas do ator, Emily e Daisy Head, afirmaram que ele morreu de forma tranquila, cercado pelos familiares.

“É com o coração pesado que anunciamos o falecimento de nosso extraordinário pai, Anthony Head”, diz um trecho do comunicado.

As filhas também destacaram o legado deixado pelo artista ao longo de décadas de carreira. “Foi, e sempre será, uma honra e um privilégio sermos suas filhas e termos testemunhado em primeira mão o impacto que ele e seu trabalho tiveram em tantas pessoas”, acrescentaram.

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Nascido na Inglaterra, Anthony Head construiu uma trajetória de destaque na televisão, no cinema e também na música. O ator conquistou uma geração de fãs ao interpretar o mentor de Buffy Summers em Buffy, a Caça-Vampiros, papel que se tornou um dos mais marcantes de sua carreira.

Nos últimos anos, voltou a ganhar projeção internacional ao integrar o elenco de Ted Lasso, série premiada que se tornou um fenômeno de audiência.

A morte de Anthony Head gerou comoção entre fãs e colegas de profissão, que passaram a prestar homenagens ao artista nas redes sociais. O ator deixa duas filhas e uma carreira marcada por personagens que atravessaram gerações.

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