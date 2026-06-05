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Produtora de reality show desaparece misteriosamente após ir à praia e mobiliza buscas

Katie Walker, que trabalhou em programas de sucesso da TV, não é vista desde o fim de maio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 14:22

Katie Walker não é vista desde o fim de maio
Katie Walker não é vista desde o fim de maio Crédito: Reprodução

O desaparecimento da produtora de televisão Katie Walker tem mobilizado autoridades, familiares e profissionais do entretenimento na Austrália. A mulher de 46 anos sumiu após passar pela região de Bondi Beach, uma das praias mais conhecidas de Sydney, e não fez mais contato desde então.

Segundo informações das autoridades australianas, o último contato da produtora ocorreu por telefone em 22 de maio. As investigações apontam que seus últimos movimentos registrados aconteceram por volta das 19h40 do dia seguinte, na área de Bondi Beach, localizada na zona leste da cidade.

Hábito de australianos viralizou

Hábito de australianos viralizou por Reprodução
Hábito de australianos viralizou por Reprodução
Hábito de australianos viralizou por Reprodução
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Hábito de australianos viralizou por Reprodução
Hábito de australianos viralizou por Reprodução
Hábito de australianos viralizou por Reprodução
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Hábito de australianos viralizou por Reprodução

Sem notícias de Katie, familiares procuraram a polícia, que iniciou uma operação para rastrear seus passos e tentar esclarecer o que aconteceu. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre possíveis pistas ou suspeitas relacionadas ao caso.

O desaparecimento ganhou grande repercussão nas redes sociais. Amigos, moradores da região e profissionais da indústria televisiva passaram a compartilhar mensagens e pedidos de ajuda na tentativa de obter informações que possam contribuir para as buscas.

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Katie Walker construiu carreira em importantes produções da televisão australiana. Entre seus trabalhos mais conhecidos está a participação em projetos desenvolvidos pela EndemolShine Australia, responsável por alguns dos realities de maior audiência do país.

A produtora também integrou a equipe da segunda temporada de Married at First Sight Australia, versão australiana do popular programa de relacionamentos conhecido no Brasil como Casados à Primeira Vista.

Enquanto as investigações continuam, familiares e amigos seguem mobilizados na expectativa de que novas informações ajudem a localizar a profissional e esclarecer as circunstâncias de seu desaparecimento.

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