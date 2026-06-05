QUE MICO!

VÍDEO: Repórter leva tombo ao vivo e reação da apresentadora viraliza

Jornalista escorregou enquanto mostrava os efeitos de um temporal nas ruas

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 13:10

Micos envolvendo repórteres Crédito: Reprodução

Uma entrada ao vivo sobre o mau tempo terminou de forma inesperada para o repórter Miguel Ángel del Toro. O jornalista sofreu uma queda durante uma transmissão do Canal 13, no México, e o momento rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira (5).

O profissional participava de um telejornal matinal diretamente das ruas de Guadalajara para mostrar os impactos das fortes chuvas que atingiam a cidade. Enquanto caminhava por uma calçada molhada durante a transmissão, ele escorregou e caiu de costas diante das câmeras.

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A cena surpreendeu a equipe no estúdio. Ao perceber o acidente, a apresentadora interrompeu a condução do programa e demonstrou preocupação com o colega. “Miguel Ángel? Miguel Ángel? Está tudo bem? Tivemos um acidente com Miguel Ángel del Toro, você está bem?”, questionou durante o ao vivo.

Pouco depois, o repórter respondeu apenas por áudio e tranquilizou os colegas e os telespectadores ao informar que não havia se ferido.

As imagens circularam rapidamente pelas redes sociais e geraram milhares de comentários. Enquanto alguns internautas demonstraram preocupação com o estado de saúde do jornalista, outros encararam a situação com bom humor e fizeram brincadeiras sobre a queda e a reação da equipe durante a transmissão.

O episódio também reacendeu lembranças de outros imprevistos envolvendo profissionais da imprensa em entradas ao vivo. Em maio deste ano, a repórter Jéssica Aquino, da TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba, foi agredida durante uma reportagem sobre a venda de milho no período junino.

Na ocasião, a jornalista foi surpreendida por uma pessoa em situação de rua e sofreu agressões diante das câmeras. O apresentador interrompeu imediatamente a transmissão, e a profissional ficou abalada após o ocorrido.