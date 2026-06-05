Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Repórter leva tombo ao vivo e reação da apresentadora viraliza

Jornalista escorregou enquanto mostrava os efeitos de um temporal nas ruas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 13:10

Micos envolvendo repórteres
Micos envolvendo repórteres Crédito: Reprodução

Uma entrada ao vivo sobre o mau tempo terminou de forma inesperada para o repórter Miguel Ángel del Toro. O jornalista sofreu uma queda durante uma transmissão do Canal 13, no México, e o momento rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira (5).

O profissional participava de um telejornal matinal diretamente das ruas de Guadalajara para mostrar os impactos das fortes chuvas que atingiam a cidade. Enquanto caminhava por uma calçada molhada durante a transmissão, ele escorregou e caiu de costas diante das câmeras.

Micos envolvendo repórteres

Micos envolvendo repórteres por Reprodução
Micos envolvendo repórteres por Reprodução
Micos envolvendo repórteres por Reprodução
Micos envolvendo repórteres por Reprodução
1 de 4
Micos envolvendo repórteres por Reprodução

A cena surpreendeu a equipe no estúdio. Ao perceber o acidente, a apresentadora interrompeu a condução do programa e demonstrou preocupação com o colega. “Miguel Ángel? Miguel Ángel? Está tudo bem? Tivemos um acidente com Miguel Ángel del Toro, você está bem?”, questionou durante o ao vivo.

Pouco depois, o repórter respondeu apenas por áudio e tranquilizou os colegas e os telespectadores ao informar que não havia se ferido.

As imagens circularam rapidamente pelas redes sociais e geraram milhares de comentários. Enquanto alguns internautas demonstraram preocupação com o estado de saúde do jornalista, outros encararam a situação com bom humor e fizeram brincadeiras sobre a queda e a reação da equipe durante a transmissão.

O episódio também reacendeu lembranças de outros imprevistos envolvendo profissionais da imprensa em entradas ao vivo. Em maio deste ano, a repórter Jéssica Aquino, da TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba, foi agredida durante uma reportagem sobre a venda de milho no período junino.

Leia mais

Imagem - Preço de shopping: mansão de Xuxa tem conta de energia que impressiona pela dimensão

Preço de shopping: mansão de Xuxa tem conta de energia que impressiona pela dimensão

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'A vida oscila, como um pêndulo, entre a dor e o tédio' - a reflexão de Schopenhauer sobre a busca humana por satisfação

Frase do dia da Filosofia: 'A vida oscila, como um pêndulo, entre a dor e o tédio' - a reflexão de Schopenhauer sobre a busca humana por satisfação

Imagem - Como é a mansão milionária de Vini Jr. na Barra da Tijuca, com elevador panorâmico, boate secreta e Ludmilla na vizinhança

Como é a mansão milionária de Vini Jr. na Barra da Tijuca, com elevador panorâmico, boate secreta e Ludmilla na vizinhança

Na ocasião, a jornalista foi surpreendida por uma pessoa em situação de rua e sofreu agressões diante das câmeras. O apresentador interrompeu imediatamente a transmissão, e a profissional ficou abalada após o ocorrido.

Diferentemente do caso registrado na Paraíba, a queda de Miguel Ángel del Toro não deixou feridos, mas acabou transformando uma cobertura meteorológica em um dos vídeos mais comentados do dia nas redes sociais.

Mais recentes

Imagem - Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'

Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'
Imagem - Como é a cobertura de Ronaldo Fenômeno avaliada em R$ 40 milhões em Miami, com piscina privativa e cinco quartos

Como é a cobertura de Ronaldo Fenômeno avaliada em R$ 40 milhões em Miami, com piscina privativa e cinco quartos
Imagem - Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)

Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)