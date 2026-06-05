ATAQUES

Youtuber é ameaçada após revelar que interrompeu gravidez ao descobrir que bebê tinha síndrome de Down

Jesse Ridgway afirmou que ele e a esposa receberam ofensas e ameaças de morte após tornarem pública a decisão

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 14:47

Jesse Ridgway e a esposa, Ashley Ridgway Crédito: Reprodução

O youtuber Jesse Ridgway afirmou que ele e a esposa, Ashley Ridgway, passaram a receber ameaças e mensagens de ódio após revelarem que decidiram interromper a primeira gravidez do casal depois de exames indicarem alta probabilidade de o bebê nascer com síndrome de Down.

Em uma série de publicações feitas nas redes sociais na quinta-feira (4), o influenciador relatou que ficou surpreso com a repercussão negativa do caso e descreveu as mensagens recebidas desde que tornou a decisão pública.

Jesse Ridgway e a esposa, Ashley Ridgway 1 de 8

“Nunca vi tanto ódio e tanta hostilidade direcionados a duas pessoas que estão sofrendo pela perda de um filho ainda não nascido. Fomos chamados de ‘assassinos’, ‘pessoas malignas’, comparados a Hitler e recebemos ameaças de morte sem parar”, afirmou.

Segundo Jesse, até mesmo o cachorro da família, que enfrenta uma doença renal, acabou sendo mencionado por pessoas que criticaram o casal. O influenciador também disse que suas palavras foram tiradas de contexto e que muitas críticas vieram de pessoas que nunca passaram por situações semelhantes. “Ver minhas palavras e intenções serem distorcidas ou ouvir que vamos nos arrepender dessa decisão para sempre é algo absolutamente insano”, declarou.

O criador de conteúdo também respondeu a internautas que afirmaram que teriam tomado uma decisão diferente. Segundo ele, muitos dos comentários vieram de pessoas que não têm filhos ou nunca enfrentaram a responsabilidade de cuidar de uma criança com necessidades especiais.

Apesar da repercussão, Jesse afirmou que decidiu compartilhar a experiência justamente para discutir um tema que considera cercado por silêncio e julgamentos. “Existe um sofrimento real acontecendo, e ele muitas vezes é vivido em silêncio e com medo”, escreveu.

O caso ganhou repercussão após o youtuber revelar que exames apontaram uma alta probabilidade de síndrome de Down durante a gestação. Em uma publicação anterior, ele afirmou que a decisão foi extremamente difícil e tomada após refletir sobre os desafios médicos e familiares associados à condição.

Ao encerrar o desabafo, Jesse elogiou a postura da esposa diante da situação e afirmou que o casal pretende tentar ter filhos novamente no futuro. “Minha esposa é incrível. Ela não apenas passou por esse trauma, mas está lidando com todos os malucos da internet de cabeça erguida”, declarou.