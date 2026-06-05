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Remake de ‘A Viagem’ terá atriz mirim em papel misterioso ligado à protagonista Diná

Após se destacar em ‘Dona de Mim’, Elis Cabral deve integrar o elenco do longa produzido pelos Estúdios Globo

Kamila Macedo

Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:22

Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

O filme de A Viagem não para de surpreender os fãs da clássica história de Ivani Ribeiro. Agora, mais um nome pode ser somado ao elenco: a atriz mirim Elis Cabral, que brilhou em sua estreia nas telonas como Sofia em Dona de Mim (2025), foi convidada para interpretar uma personagem ainda desconhecida pelo público no longa. As informações são da coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias.

Segundo a jornalista, Elis conquistou novos projetos na Globo após a grande repercussão na novela das sete, onde se tornou um dos nomes mais comentados da trama devido ao seu carisma.

Sofia e Leo, em Dona de Mim 1 de 7

As primeiras especulações indicavam que a atriz estaria cotada para Por Você, folhetim que substituirá Coração Acelerado no horário das 19h. No entanto, a decisão final foi convidá-la para integrar o elenco da produção cinematográfica inspirada nas novelas de 1975 e 1994.