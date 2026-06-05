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Remake de ‘A Viagem’ terá atriz mirim em papel misterioso ligado à protagonista Diná

Após se destacar em ‘Dona de Mim’, Elis Cabral deve integrar o elenco do longa produzido pelos Estúdios Globo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:22

Sofia (Elis Cabral) em
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

O filme de A Viagem não para de surpreender os fãs da clássica história de Ivani Ribeiro. Agora, mais um nome pode ser somado ao elenco: a atriz mirim Elis Cabral, que brilhou em sua estreia nas telonas como Sofia em Dona de Mim (2025), foi convidada para interpretar uma personagem ainda desconhecida pelo público no longa. As informações são da coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias.

Segundo a jornalista, Elis conquistou novos projetos na Globo após a grande repercussão na novela das sete, onde se tornou um dos nomes mais comentados da trama devido ao seu carisma.

Sofia e Leo, em Dona de Mim

Amor ficará abalado por Reprodução
Dupla ficará devastada por Reprodução
Sofia e Leo são super apegadas por Reprodução
Leona será acusada de roubo por Reprodução
Menina ficará ameaçada por Reprodução
Leona vai embora da mansão por Reprodução
Sofia ficará arrasada por Reprodução
1 de 7
Amor ficará abalado por Reprodução

As primeiras especulações indicavam que a atriz estaria cotada para Por Você, folhetim que substituirá Coração Acelerado no horário das 19h. No entanto, a decisão final foi convidá-la para integrar o elenco da produção cinematográfica inspirada nas novelas de 1975 e 1994.

O papel de Elis terá um peso nostálgico na trama, sendo ligado diretamente à protagonista Diná, que será vivida por Carolina Dieckmann no longa. Apesar de os detalhes sobre a personagem estarem sendo mantidos sob sigilo, informações da coluna afirmam que ela estará em um dos momentos mais emocionantes para os fãs da obra de Ivani Ribeiro.

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Dona de mim A Viagem Remake

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