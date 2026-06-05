TECNOLOGIA

O detalhe no WhatsApp que entrega se alguém bloqueou você no aplicativo

Caminho escondido no aplicativo ajuda a checar a suspeita sem depender apenas da foto ou do visto por último



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 5 de junho de 2026 às 16:16

Mesmo sem confirmar o bloqueio ao usuário, o WhatsApp pode deixar rastros em recursos como perfil, Status, grupos e criptografia Crédito: Yuri Samoilov/Wikimedia Commons

Descobrir se alguém bloqueou você no WhatsApp exige atenção aos detalhes. O aplicativo da Meta não envia alerta, não mostra aviso na conversa e também não confirma diretamente quando um usuário decide impedir o contato com outra pessoa.

Ainda assim, algumas mudanças no chat podem levantar suspeitas. Foto de perfil que desaparece, ausência do “visto por último”, mensagens presas em um único check, falhas em ligações e dificuldade para adicionar o contato a grupos estão entre os sinais mais comuns.

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Também existe um caminho menos conhecido que passa pela verificação da criptografia de ponta a ponta.

Teste da criptografia

Pouca gente olha para esse recurso quando suspeita de bloqueio, mas ele pode ajudar na checagem. Primeiro, abra a conversa com o contato no WhatsApp, tanto no Android quanto no iPhone.

Depois, toque no nome da pessoa. Caso o número não esteja salvo, basta tocar diretamente sobre ele para acessar as informações do chat.

Na tela seguinte, procure pela opção “Criptografia” e aguarde a verificação feita pelo aplicativo. Quando aparece a mensagem “A criptografia de ponta a ponta foi confirmada automaticamente”, o resultado indica que o bloqueio não aconteceu.

Já o aviso “Concluir a verificação de outra forma” aponta outro cenário. Nesse caso, a suspeita ganha força, pois o comportamento é tratado como um sinal de que o contato bloqueou você.

Foto de perfil

Um dos indícios mais percebidos aparece logo na imagem do contato. Quando há bloqueio, a foto pode sumir e ser substituída pelo ícone padrão do aplicativo ou pelas iniciais da pessoa.

Mesmo assim, esse detalhe não confirma nada sozinho. Configurações de privacidade, troca de aparelho, perda de contatos salvos ou a simples remoção da imagem também podem fazer a foto desaparecer sem que exista bloqueio.

Visto por último

Mudanças no topo da conversa também costumam chamar atenção. O status “online” e o “visto por último” deixam de aparecer para quem foi bloqueado.

Antes de tirar uma conclusão, vale lembrar que o próprio WhatsApp permite esconder essas informações manualmente. Muitos usuários desativam esses dados por privacidade, sem necessariamente bloquear alguém.

Por isso, esse sinal precisa ser observado junto com outros comportamentos. Quando ele aparece ao mesmo tempo que a foto sumiu, as mensagens não são entregues e as chamadas falham, a suspeita fica mais consistente.

Grupos novos

Tentar adicionar a pessoa a um grupo novo é outra forma de perceber uma possível restrição. Em caso de bloqueio, o WhatsApp costuma impedir a ação e exibe um aviso de que não foi possível incluir aquele contato.

Essa regra vale apenas para grupos criados ou usados depois do bloqueio. Se vocês já participavam da mesma conversa coletiva antes disso, o histórico continua disponível e ambos ainda conseguem visualizar as mensagens daquele espaço.

Mensagens travadas

Mensagens que ficam com apenas um check por muito tempo também entram na lista de sinais. Esse marcador mostra que o conteúdo chegou aos servidores do WhatsApp, mas não foi entregue ao celular do destinatário.

Apesar da suspeita, existem outras explicações possíveis. Falta de internet, celular desligado ou aplicativo desinstalado temporariamente podem causar o mesmo comportamento.

A leitura mais segura vem do conjunto. Um único check isolado pode ser apenas um problema técnico, mas o sinal fica mais forte quando aparece junto com foto ausente, status invisível e bloqueio em grupos.

Chamadas falhando

Ligações de voz e vídeo feitas pelo WhatsApp também podem indicar que algo mudou. Quando uma pessoa bloqueia outra, a chamada tende a ficar tentando conectar, sem completar de fato para o destinatário.

Instabilidade no aplicativo ou conexão ruim também podem atrapalhar as ligações. Por isso, o ideal é observar se a falha acontece em momentos diferentes, e não apenas em uma tentativa isolada.

Status sumiu

Publicações de Status, recurso semelhante aos Stories do Instagram, também deixam de aparecer para quem foi bloqueado. Se uma pessoa costumava publicar com frequência e, de repente, tudo desaparece, esse pode ser mais um indício.

Ainda há outra possibilidade dentro do próprio aplicativo. O WhatsApp permite ocultar os Status de contatos específicos sem bloquear a conversa.