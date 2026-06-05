CARÍSSIMA

Preço de shopping: mansão de Xuxa tem conta de energia que impressiona pela dimensão

Residência de 2.600 metros quadrados reúne sistema de climatização, jardim tropical interno e estruturas que exigem funcionamento contínuo

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 12:59

Xuxa Crédito: Reprodução

A curiosidade sobre os gastos da mansão de Xuxa Meneghel voltou a ganhar destaque por causa da dimensão da propriedade mantida pela apresentadora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Embora o valor da conta de energia nunca tenha sido divulgado oficialmente, especialistas apontam que imóveis desse porte podem consumir uma quantidade de eletricidade muito acima da média brasileira.

Com cerca de 2.600 metros quadrados de área construída, a residência se tornou conhecida por reunir características pouco comuns até mesmo entre casas de alto padrão. O imóvel conta com amplos ambientes integrados, grandes áreas envidraçadas e um extenso jardim interno que abriga vegetação tropical e espaços destinados a animais.

Mansão de Xuxa 1 de 5

Um dos principais fatores que elevam os custos está na climatização. Devido à incidência solar sobre as paredes de vidro e ao tamanho dos ambientes, sistemas centrais de ar-condicionado precisam operar por longos períodos para manter a temperatura adequada. Em imóveis semelhantes, o consumo energético pode alcançar milhares de quilowatts-hora por mês.

Outro elemento que aumenta a demanda por energia é a manutenção do ecossistema criado dentro da própria residência. O jardim interno exige controle constante de temperatura, umidade e circulação de ar para preservar as condições necessárias para as plantas e os animais que vivem no local.

Além do consumo direto de eletricidade, a manutenção da infraestrutura representa uma despesa significativa. Equipamentos de climatização de grande porte precisam passar por revisões frequentes, incluindo limpeza de filtros, inspeção de motores, substituição de peças e monitoramento dos sistemas.

A propriedade também utiliza tecnologias automatizadas para acompanhar o funcionamento dos equipamentos e garantir a estabilidade dos ambientes internos, o que gera custos permanentes de atualização e manutenção.