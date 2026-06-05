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Thais Carla posa com vestidinho tamanho 36 após perder mais de 100 kg: 'Respeita!'

Influenciadora compartilhou o momento nas redes sociais e celebrou nova fase após cirurgia bariátrica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 14:00

Thais Carla perdeu mais de 100kg
Thais Carla perdeu mais de 100kg Crédito: Reprodução

A influenciadora e dançarina Thais Carla voltou a compartilhar com os seguidores uma conquista relacionada ao seu processo de emagrecimento. Após eliminar mais de 100 quilos, ela mostrou nas redes sociais que conseguiu vestir um vestido tamanho P emprestado por uma amiga que usa manequim 36.

O momento foi publicado no Instagram na quinta-feira (4) e rapidamente repercutiu entre os fãs. Bem-humorada, Thais brincou com a nova realidade. "Respeita! Agora eu vou na casa dos outros ficar experimentando roupa", escreveu.

Thais Carla perdeu mais de 100kg

Thais Carla posou com vestido da amiga por Reprodução
Thais Carla perdeu mais de 100kg por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla perdeu 100 kg por Reprodução
Thais Carla surge de biquíni após emagrecer por Reprodução
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla mostra antes e depois da bariátrica por Reprodução
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Thais Carla posou com vestido da amiga por Reprodução

A artista já havia revelado recentemente que pretende passar por cirurgias plásticas e, por isso, tem intensificado os treinos para ganhar massa muscular. A rotina de exercícios costuma ser compartilhada com frequência nas redes sociais.

Em entrevista à revista Quem, concedida em maio, Thais afirmou que não segue uma dieta restritiva, mas destacou que seus hábitos alimentares mudaram após a cirurgia bariátrica. Segundo ela, a principal diferença está na quantidade de comida consumida atualmente.

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A influenciadora também falou sobre as mudanças percebidas no dia a dia após a perda de peso. "Estou sentindo uma diferença absurda. Óbvio que com 200 kg a gente se sente muito mais cansada, mas eu era guerreira e fazia acontecer. Mas agora que estou com 99 kg, emagreci 101 kg após um ano de bariátrica, faço as coisas sem ter medo", declarou.

Ainda durante o relato, Thais Carla afirmou que vive um momento de maior tranquilidade e bem-estar. "A gordofobia estrutural faz isso com a gente, mas agora estou um pouco mais em paz para curtir o momento", completou.

A publicação mostrando o vestido justo rapidamente acumulou comentários de seguidores, que celebraram a transformação e elogiaram a dedicação da influenciadora ao longo do processo de emagrecimento.

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