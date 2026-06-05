EMAGRECEU

Thais Carla posa com vestidinho tamanho 36 após perder mais de 100 kg: 'Respeita!'

Influenciadora compartilhou o momento nas redes sociais e celebrou nova fase após cirurgia bariátrica

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 14:00

Thais Carla perdeu mais de 100kg Crédito: Reprodução

A influenciadora e dançarina Thais Carla voltou a compartilhar com os seguidores uma conquista relacionada ao seu processo de emagrecimento. Após eliminar mais de 100 quilos, ela mostrou nas redes sociais que conseguiu vestir um vestido tamanho P emprestado por uma amiga que usa manequim 36.

O momento foi publicado no Instagram na quinta-feira (4) e rapidamente repercutiu entre os fãs. Bem-humorada, Thais brincou com a nova realidade. "Respeita! Agora eu vou na casa dos outros ficar experimentando roupa", escreveu.

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A artista já havia revelado recentemente que pretende passar por cirurgias plásticas e, por isso, tem intensificado os treinos para ganhar massa muscular. A rotina de exercícios costuma ser compartilhada com frequência nas redes sociais.

Em entrevista à revista Quem, concedida em maio, Thais afirmou que não segue uma dieta restritiva, mas destacou que seus hábitos alimentares mudaram após a cirurgia bariátrica. Segundo ela, a principal diferença está na quantidade de comida consumida atualmente.

A influenciadora também falou sobre as mudanças percebidas no dia a dia após a perda de peso. "Estou sentindo uma diferença absurda. Óbvio que com 200 kg a gente se sente muito mais cansada, mas eu era guerreira e fazia acontecer. Mas agora que estou com 99 kg, emagreci 101 kg após um ano de bariátrica, faço as coisas sem ter medo", declarou.

Ainda durante o relato, Thais Carla afirmou que vive um momento de maior tranquilidade e bem-estar. "A gordofobia estrutural faz isso com a gente, mas agora estou um pouco mais em paz para curtir o momento", completou.