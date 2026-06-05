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Hulk Paraíba e Camila batizam filha na igreja e falam sobre valores, família e ensinamentos cristãos

Jogador e Camila Sousa compartilharam registros da celebração e homenagearam a pequena Aisha nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 15:30

Hulk e a esposa, Camila, batizaram a filha do casal
Hulk e a esposa, Camila, batizaram a filha do casal Crédito: Reprodução

A filha caçula do jogador Hulk e de Camila Sousa viveu um momento especial nesta semana. Aisha, de 2 anos, recebeu o sacramento do batismo em uma cerimônia realizada na Igreja São José da Lagoa, no Rio de Janeiro, reunindo familiares e amigos próximos.

O evento foi compartilhado pelo casal nas redes sociais por meio de um álbum de fotos que registrou momentos da celebração religiosa. Quatro dos cinco filhos do atleta participaram da cerimônia. Tiago, filho de Hulk com a ex-esposa Iran Ângelo, que é tia de Camila, não esteve presente.

Hulk e a esposa, Camila, batizaram a filha do casal

Hulk e a esposa, Camila, batizaram a filha do casal por Reprodução/Instagram @hulkparaiba @dra.camilasousa_ @dnfotos
Hulk e a esposa, Camila, batizaram a filha do casal por Reprodução/Instagram @hulkparaiba @dra.camilasousa_ @dnfotos
Hulk e a esposa, Camila, batizaram a filha do casal por Reprodução/Instagram @hulkparaiba @dra.camilasousa_ @dnfotos
Hulk e a esposa, Camila, batizaram a filha do casal por Reprodução/Instagram @hulkparaiba @dra.camilasousa_ @dnfotos
Hulk e a esposa, Camila, batizaram a filha do casal por Reprodução/Instagram @hulkparaiba @dra.camilasousa_ @dnfotos
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Hulk e a esposa, Camila, batizaram a filha do casal por Reprodução/Instagram @hulkparaiba @dra.camilasousa_ @dnfotos

A celebração contou com um detalhe especial para a família. O responsável pelo batismo foi o Padre George, que veio da Paraíba especialmente para conduzir o sacramento. A igreja escolhida também possui significado afetivo para o casal, já que recebeu uma missa celebrada antes da final da Libertadores de 2023.

Inicialmente, o batizado estava programado para acontecer aos pés do Cristo Redentor, mas as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro durante a madrugada levaram à mudança do local.

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Após a cerimônia religiosa, os convidados participaram de um almoço reservado no Jardim Botânico. O encontro contou com coral e uma recepção preparada para familiares e amigos em um ambiente mais intimista.

Nas redes sociais, Hulk e Camila publicaram uma mensagem dedicada à filha. “Hoje consagramos a nossa Aisha ao Senhor, entregando a Ele aquilo que temos de mais precioso. Que ela cresça cercada pelo amor de Deus, guiada pela Sua sabedoria, protegida pela Sua graça e fortalecida pela Sua presença todos os dias da sua vida”, escreveram.

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O casal também destacou o desejo de que a menina cresça seguindo os ensinamentos da fé cristã. “Nossa maior oração não é apenas que ela seja feliz ou realizada, mas que caminhe sempre nos caminhos do Senhor, conhecendo Seu amor e vivendo os propósitos que Ele sonhou para ela antes mesmo do seu nascimento”, afirmaram.

A celebração marcou mais um momento importante na vida da família e recebeu mensagens de carinho de seguidores e amigos do casal nas redes sociais.

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