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De Endrick a Neymar: veja quantas pessoas têm os nomes dos jogadores convocados para a Copa

Lista divulgada por Carlo Ancelotti chamou atenção por nomes pouco comuns no Brasil, segundo dados do IBGE

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:00

Endrick
Endrick na Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 também despertou curiosidade fora dos gramados. Além dos atletas escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti, muitos torcedores comentaram nas redes sociais os nomes considerados mais diferentes entre os convocados.

Com base em dados do Censo do IBGE de 2022, alguns jogadores têm nomes extremamente raros no Brasil, com poucos registros oficiais. Endrick lidera a lista entre os menos comuns.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
1 de 26
GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Veja os 10 nomes de jogadores convocados com menos registros no país:

1. Endrick, 1.431 registros

2. Neymar, 2.443 registros

3. Rayan, 6.005 registros

4. Bremer (Gleison Bremer), 19.303 registros

5. Weverton, 31.722 registros

6. Ederson, 31.772 registros

7. Roger Ibañez, 40.915 registros

8. Alisson, 119.578 registros

9. Wesley, 207.677 registros

10. Danilo, 230.342 registros

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A lista divulgada por Ancelotti reúne atletas que atuam em clubes brasileiros e internacionais. Entre os convocados estão jogadores de equipes como Real Madrid, Barcelona, Liverpool e Flamengo.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá entre junho e julho.

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