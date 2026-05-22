ESTRANHO, HEIN?

De Endrick a Neymar: veja quantas pessoas têm os nomes dos jogadores convocados para a Copa

Lista divulgada por Carlo Ancelotti chamou atenção por nomes pouco comuns no Brasil, segundo dados do IBGE

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:00

Endrick na Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 também despertou curiosidade fora dos gramados. Além dos atletas escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti, muitos torcedores comentaram nas redes sociais os nomes considerados mais diferentes entre os convocados.

Com base em dados do Censo do IBGE de 2022, alguns jogadores têm nomes extremamente raros no Brasil, com poucos registros oficiais. Endrick lidera a lista entre os menos comuns.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 1 de 26

Veja os 10 nomes de jogadores convocados com menos registros no país:

1. Endrick, 1.431 registros

2. Neymar, 2.443 registros

3. Rayan, 6.005 registros

4. Bremer (Gleison Bremer), 19.303 registros

5. Weverton, 31.722 registros

6. Ederson, 31.772 registros

7. Roger Ibañez, 40.915 registros

8. Alisson, 119.578 registros

9. Wesley, 207.677 registros

10. Danilo, 230.342 registros

A lista divulgada por Ancelotti reúne atletas que atuam em clubes brasileiros e internacionais. Entre os convocados estão jogadores de equipes como Real Madrid, Barcelona, Liverpool e Flamengo.