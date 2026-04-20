LUTO

Irmão de Ana Paula Renault revela por que velório do pai não esperou a final do BBB 26

Família se pronunciou após despedida de Gerardo Renault, morto aos 96 anos, e comentou permanência da sister no reality.

Heider Sacramento

Publicado em 20 de abril de 2026 às 23:07

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault Crédito: Reprodução

A morte de Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault, segue repercutindo fora da casa do Big Brother Brasil. O patriarca da família morreu aos 96 anos no último domingo (19) e foi velado nesta segunda-feira (20), em Belo Horizonte. Durante a cerimônia, o irmão da finalista do BBB 26 explicou por que a despedida não foi adiada até o fim do programa.

Em conversa com a imprensa, René Henrique Cardoso Renault afirmou que a prioridade da família neste momento era honrar a memória do pai. “O centro e objeto da nossa preocupação é o papai. É lógico que a gente se preocupa com a Ana Paula, mas a gente tem que observar o que está acontecendo, a família toda”, declarou.

René também demonstrou apoio à decisão de Ana Paula de permanecer confinada até o encerramento do reality. Segundo ele, a sister fez a escolha correta ao seguir no programa mesmo diante do luto familiar. “Acho que a Ana Paula tomou a medida certa. Ela está no programa e vai terminar o programa. É uma guerreira, lutadora. As coisas aconteceram como deveriam acontecer”, afirmou.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26 1 de 9

O irmão da participante ainda contou que Gerardo acompanhava o BBB 26 e torcia pela vitória da filha. O pai de Ana Paula, segundo ele, tinha grande preocupação com o futuro profissional e financeiro da sister. “Ele acompanhava o programa. Queria muito que a Ana Paula fosse mesmo e ganhasse o programa, sempre muito preocupado”, disse.

A morte de Gerardo foi anunciada em comunicado divulgado pela equipe de Ana Paula nas redes sociais. Na nota, a família informou que respeitou um desejo manifestado por ele em vida: não retirar a filha do programa.