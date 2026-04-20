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Irmão de Ana Paula Renault revela por que velório do pai não esperou a final do BBB 26

Família se pronunciou após despedida de Gerardo Renault, morto aos 96 anos, e comentou permanência da sister no reality.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de abril de 2026 às 23:07

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault Crédito: Reprodução

A morte de Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault, segue repercutindo fora da casa do Big Brother Brasil. O patriarca da família morreu aos 96 anos no último domingo (19) e foi velado nesta segunda-feira (20), em Belo Horizonte. Durante a cerimônia, o irmão da finalista do BBB 26 explicou por que a despedida não foi adiada até o fim do programa.

Em conversa com a imprensa, René Henrique Cardoso Renault afirmou que a prioridade da família neste momento era honrar a memória do pai. “O centro e objeto da nossa preocupação é o papai. É lógico que a gente se preocupa com a Ana Paula, mas a gente tem que observar o que está acontecendo, a família toda”, declarou.

René também demonstrou apoio à decisão de Ana Paula de permanecer confinada até o encerramento do reality. Segundo ele, a sister fez a escolha correta ao seguir no programa mesmo diante do luto familiar. “Acho que a Ana Paula tomou a medida certa. Ela está no programa e vai terminar o programa. É uma guerreira, lutadora. As coisas aconteceram como deveriam acontecer”, afirmou.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26

Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault, ex-deputado por Divulgação/TV Globo
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Ana Paula Renault por Reprodução
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Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram

O irmão da participante ainda contou que Gerardo acompanhava o BBB 26 e torcia pela vitória da filha. O pai de Ana Paula, segundo ele, tinha grande preocupação com o futuro profissional e financeiro da sister. “Ele acompanhava o programa. Queria muito que a Ana Paula fosse mesmo e ganhasse o programa, sempre muito preocupado”, disse.

A morte de Gerardo foi anunciada em comunicado divulgado pela equipe de Ana Paula nas redes sociais. Na nota, a família informou que respeitou um desejo manifestado por ele em vida: não retirar a filha do programa.

Ana Paula Renault segue confinada na grande final do BBB 26, enquanto a repercussão da decisão familiar emociona fãs e mobiliza a internet.

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