REALITY

Pai de Ana Paula Renault pediu que filha não fosse avisada caso morresse durante o BBB 26

Família diz que desejo partiu do próprio Gerardo Renault antes do confinamento

Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:01

Ana Paula e Gerardo Crédito: Reprodução

A família de Ana Paula Renault revelou que a decisão de não informar imediatamente a participante sobre a morte do pai partiu do próprio Gerardo Renault. Segundo os familiares, o pedido foi feito antes do início do confinamento no Big Brother Brasil.

De acordo com o relato, Gerardo, que morreu aos 96 anos, teria orientado que a filha seguisse no programa mesmo diante de qualquer cenário envolvendo sua saúde. A intenção, segundo a família, era não interromper a experiência da jornalista no reality.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26 1 de 9

A informação foi reforçada por Cida Renault, que explicou que a escolha respeitou um desejo direto do pai. A decisão gerou repercussão nas redes sociais, mas os familiares afirmam que tudo foi conduzido com base na vontade dele e no contexto vivido pela família.