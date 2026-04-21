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Pai de Ana Paula Renault pediu que filha não fosse avisada caso morresse durante o BBB 26

Família diz que desejo partiu do próprio Gerardo Renault antes do confinamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:01

Ana Paula e Gerardo
Ana Paula e Gerardo Crédito: Reprodução

A família de Ana Paula Renault revelou que a decisão de não informar imediatamente a participante sobre a morte do pai partiu do próprio Gerardo Renault. Segundo os familiares, o pedido foi feito antes do início do confinamento no Big Brother Brasil.

De acordo com o relato, Gerardo, que morreu aos 96 anos, teria orientado que a filha seguisse no programa mesmo diante de qualquer cenário envolvendo sua saúde. A intenção, segundo a família, era não interromper a experiência da jornalista no reality.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26

Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault, ex-deputado por Divulgação/TV Globo
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Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
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Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram

A informação foi reforçada por Cida Renault, que explicou que a escolha respeitou um desejo direto do pai. A decisão gerou repercussão nas redes sociais, mas os familiares afirmam que tudo foi conduzido com base na vontade dele e no contexto vivido pela família.

Ainda segundo os parentes, Gerardo acompanhava a trajetória da filha no programa e incentivava sua participação desde antes do confinamento.

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