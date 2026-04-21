Pai de Ana Paula Renault pediu que filha não fosse avisada caso morresse durante o BBB 26

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:01
A família de Ana Paula Renault revelou que a decisão de não informar imediatamente a participante sobre a morte do pai partiu do próprio Gerardo Renault. Segundo os familiares, o pedido foi feito antes do início do confinamento no Big Brother Brasil.
De acordo com o relato, Gerardo, que morreu aos 96 anos, teria orientado que a filha seguisse no programa mesmo diante de qualquer cenário envolvendo sua saúde. A intenção, segundo a família, era não interromper a experiência da jornalista no reality.
Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26
A informação foi reforçada por Cida Renault, que explicou que a escolha respeitou um desejo direto do pai. A decisão gerou repercussão nas redes sociais, mas os familiares afirmam que tudo foi conduzido com base na vontade dele e no contexto vivido pela família.
Ainda segundo os parentes, Gerardo acompanhava a trajetória da filha no programa e incentivava sua participação desde antes do confinamento.