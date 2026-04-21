Gracyanne Barbosa vira alvo de deboche após dizer que estava sendo confundida com Kim Kardashian

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de abril de 2026 às 18:00
Gracyanne Barbosa decidiu mudar a própria aparência e retirar o excesso de procedimentos estéticos do rosto. A influenciadora contou que a decisão veio após perceber que já não se reconhecia mais e que queria retomar um visual mais natural.
“Confesso… por muito tempo achei que quanto mais, melhor. E não era. Chegou um momento que eu me olhava e sentia que não era mais eu. Quis voltar pro natural. Pra uma pele leve… viva… que acompanha quem eu sou hoje”, afirmou.
Gracyanne Barbosa muda estética do rosto
Segundo ela, a nova fase também inclui uma mudança na forma de cuidar da pele, com foco em tecnologias e sem uso de preenchimentos. “Não quero mais preenchimento. Isso aqui é passado pra mim. O jeito que vou tratar minha pele em 2026 será diferente”, disse.
Gracyanne contou ainda que já percebeu diferenças após a mudança e relatou uma situação curiosa. “Acredita que em Dubai já me confundiram com a Kim Kardashian? Amei, confesso”, comentou.
A influenciadora explicou que pretende investir em tratamentos com tecnologias avançadas, incluindo uso de laser e outras abordagens voltadas para a saúde da pele. Nas redes sociais, seguidores elogiaram o novo visual e destacaram a aparência mais leve da musa fitness.