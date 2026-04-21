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Gracyanne Barbosa vira alvo de deboche após dizer que estava sendo confundida com Kim Kardashian

Musa fitness afirma que buscou aparência mais natural após não se reconhecer no espelho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 18:00

Gracyanne Barbosa muda estética do rosto
Gracyanne Barbosa muda estética do rosto Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa decidiu mudar a própria aparência e retirar o excesso de procedimentos estéticos do rosto. A influenciadora contou que a decisão veio após perceber que já não se reconhecia mais e que queria retomar um visual mais natural.

“Confesso… por muito tempo achei que quanto mais, melhor. E não era. Chegou um momento que eu me olhava e sentia que não era mais eu. Quis voltar pro natural. Pra uma pele leve… viva… que acompanha quem eu sou hoje”, afirmou.

Gracyanne Barbosa muda estética do rosto

Gracyanne Barbosa muda estética do rosto por Reprodução
Gracyanne Barbosa muda estética do rosto por Reprodução
Gracyanne Barbosa muda estética do rosto por Reprodução
Gracyanne Barbosa muda estética do rosto por Reprodução
Gracyanne Barbosa muda estética do rosto por Reprodução
Gracyanne Barbosa muda estética do rosto por Reprodução
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Gracyanne Barbosa muda estética do rosto por Reprodução

Segundo ela, a nova fase também inclui uma mudança na forma de cuidar da pele, com foco em tecnologias e sem uso de preenchimentos. “Não quero mais preenchimento. Isso aqui é passado pra mim. O jeito que vou tratar minha pele em 2026 será diferente”, disse.

Gracyanne contou ainda que já percebeu diferenças após a mudança e relatou uma situação curiosa. “Acredita que em Dubai já me confundiram com a Kim Kardashian? Amei, confesso”, comentou.

A influenciadora explicou que pretende investir em tratamentos com tecnologias avançadas, incluindo uso de laser e outras abordagens voltadas para a saúde da pele. Nas redes sociais, seguidores elogiaram o novo visual e destacaram a aparência mais leve da musa fitness.

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