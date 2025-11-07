Acesse sua conta
Pabllo Vittar surpreende e aparece em clique ao lado da irmã gêmea no dia do aniversário

Cantora e a irmã pedagoga completaram 32 anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19:23

Pabllo Vittar e sua irmã Phamella
Pabllo Vittar e sua irmã Phamella Crédito: Reprodução | Instagram

Pabllo Vittar apareceu em cliques raros ao lado da irmã gêmea, Phamella Rodrigues, e encantou os seguidores nas redes sociais, nesta sexta-feira (7). As imagens foram compartilhadas por Phamella, que mostrou momentos da festa intimista em Uberlândia, Minas Gerais, realizada para comemorar o aniversário de 32 anos das gêmeas, celebrado no último dia 1º de novembro.

Pabllo Vittar aparece em cliques raros ao lado de sua irmã gêmea, Phamella Rodrigues, e encantou seguidores nas redes sociais. O registro em que as duas aparecem com um bolo nas mãos foi compartilhado por Phamella no Instagram, em comemoração ao aniversário, que aconteceu em Uberlândia, Minas Gerais.

“Feliz nosso dia, feliz primavera e feliz novo ciclo. Te amo”, escreveu Phamella na legenda. Pabllo comentou emojis de coração vermelho na publicação. As duas completaram 32 anos no dia 1ª de novembro.

Pabllo Vittar e a irmã completaram 32 anos
Pabllo Vittar e a irmã completaram 32 anos Crédito: Reprodução | Instagram

Verônica Rodrigues, mãe da cantora e da pedagoga, também deixou uma mensagem carinhosa. “Meus amores, hoje é o começo de um novo ciclo na vida de vocês. Peço para Deus abençoar a vida de vocês todos os dias. Tudo de bom é o que eu desejo hoje e sempre, amo vocês. Parabéns, meus amores”.

