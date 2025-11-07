ANIVERSÁRIO!

Pabllo Vittar surpreende e aparece em clique ao lado da irmã gêmea no dia do aniversário

Cantora e a irmã pedagoga completaram 32 anos

Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19:23

Pabllo Vittar e sua irmã Phamella Crédito: Reprodução | Instagram

Pabllo Vittar apareceu em cliques raros ao lado da irmã gêmea, Phamella Rodrigues, e encantou os seguidores nas redes sociais, nesta sexta-feira (7). As imagens foram compartilhadas por Phamella, que mostrou momentos da festa intimista em Uberlândia, Minas Gerais, realizada para comemorar o aniversário de 32 anos das gêmeas, celebrado no último dia 1º de novembro.

“Feliz nosso dia, feliz primavera e feliz novo ciclo. Te amo”, escreveu Phamella na legenda. Pabllo comentou emojis de coração vermelho na publicação. As duas completaram 32 anos no dia 1ª de novembro.

Pabllo Vittar e a irmã completaram 32 anos Crédito: Reprodução | Instagram