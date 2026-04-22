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Quer visitar a fazenda de Marcos Palmeira? Saiba quanto custa o tour com degustação do melhor queijo do Brasil

Ator de 'Três Graças' abre as portas de sua propriedade orgânica para caravanas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:41

Casa de Marcos Palmeira
Casa de Marcos Palmeira Crédito: Reprodução

Quem vê Marcos Palmeira brilhando nas telas em "Três Graças" pode não imaginar que, longe das câmeras, o ator de 62 anos é dono da fazenda Vale das Palmeiras, em Teresópolis (RJ), o artista transformou seus mais de 200 hectares em um santuário da produção orgânica. E a novidade é que agora você pode conhecer esse refúgio de perto, mas o investimento exige abrir um pouco o bolso.

Agências de turismo do Rio de Janeiro estão organizando caravanas para a propriedade, cobrando cerca de R$ 430 por pessoa. O valor, que pode parecer salgado para alguns, oferece uma experiência completa de imersão no campo: inclui transporte, café da manhã, almoço com sobremesas típicas e até visita às famosas plantações agroecológicas de café da fazenda.

Marcos Palmeira participa dos negócios da sua fazenda

Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Casa de Marcos Palmeira por Reprodução
Marcos Palmeira por Divulgação
Produtos da fazenda de Marcos Palmeira por Reprodução
Produtos da fazenda de Marcos Palmeira por Reprodução
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Marcos Palmeira recebe turistas em sua fazenda por Reprodução

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O grande destaque da visita é, sem dúvida, a degustação dos laticínios. Marcos Palmeira não brinca em serviço quando o assunto é qualidade, o queijo produzido por ele já foi eleito o melhor do Brasil. Com certificação orgânica desde 1997, a fazenda é um exemplo de sustentabilidade, produzindo também mel, chocolate e verduras fresquinhas que fazem sucesso entre os visitantes.

Se você está planejando o passeio apenas para tirar uma selfie com o intérprete de José Inocêncio, cuidado com a expectativa. Os anúncios das agências fazem questão de dar um "banho de água fria" nos desavisados, não há garantia de que o ator estará na propriedade no dia da visita. Como ele segue em ritmo intenso de gravações, encontrar o galã cuidando da horta é uma questão de pura sorte. 

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Fazenda Marcos Palmeira

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