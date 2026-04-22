VALE O PREÇO?

Quer visitar a fazenda de Marcos Palmeira? Saiba quanto custa o tour com degustação do melhor queijo do Brasil

Ator de 'Três Graças' abre as portas de sua propriedade orgânica para caravanas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:41

Casa de Marcos Palmeira Crédito: Reprodução

Quem vê Marcos Palmeira brilhando nas telas em "Três Graças" pode não imaginar que, longe das câmeras, o ator de 62 anos é dono da fazenda Vale das Palmeiras, em Teresópolis (RJ), o artista transformou seus mais de 200 hectares em um santuário da produção orgânica. E a novidade é que agora você pode conhecer esse refúgio de perto, mas o investimento exige abrir um pouco o bolso.



Agências de turismo do Rio de Janeiro estão organizando caravanas para a propriedade, cobrando cerca de R$ 430 por pessoa. O valor, que pode parecer salgado para alguns, oferece uma experiência completa de imersão no campo: inclui transporte, café da manhã, almoço com sobremesas típicas e até visita às famosas plantações agroecológicas de café da fazenda.

Marcos Palmeira participa dos negócios da sua fazenda 1 de 37

O grande destaque da visita é, sem dúvida, a degustação dos laticínios. Marcos Palmeira não brinca em serviço quando o assunto é qualidade, o queijo produzido por ele já foi eleito o melhor do Brasil. Com certificação orgânica desde 1997, a fazenda é um exemplo de sustentabilidade, produzindo também mel, chocolate e verduras fresquinhas que fazem sucesso entre os visitantes.