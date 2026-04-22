Quer visitar a fazenda de Marcos Palmeira? Saiba quanto custa o tour com degustação do melhor queijo do Brasil

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:41
Quem vê Marcos Palmeira brilhando nas telas em "Três Graças" pode não imaginar que, longe das câmeras, o ator de 62 anos é dono da fazenda Vale das Palmeiras, em Teresópolis (RJ), o artista transformou seus mais de 200 hectares em um santuário da produção orgânica. E a novidade é que agora você pode conhecer esse refúgio de perto, mas o investimento exige abrir um pouco o bolso.
Agências de turismo do Rio de Janeiro estão organizando caravanas para a propriedade, cobrando cerca de R$ 430 por pessoa. O valor, que pode parecer salgado para alguns, oferece uma experiência completa de imersão no campo: inclui transporte, café da manhã, almoço com sobremesas típicas e até visita às famosas plantações agroecológicas de café da fazenda.
Marcos Palmeira participa dos negócios da sua fazenda
O grande destaque da visita é, sem dúvida, a degustação dos laticínios. Marcos Palmeira não brinca em serviço quando o assunto é qualidade, o queijo produzido por ele já foi eleito o melhor do Brasil. Com certificação orgânica desde 1997, a fazenda é um exemplo de sustentabilidade, produzindo também mel, chocolate e verduras fresquinhas que fazem sucesso entre os visitantes.
Se você está planejando o passeio apenas para tirar uma selfie com o intérprete de José Inocêncio, cuidado com a expectativa. Os anúncios das agências fazem questão de dar um "banho de água fria" nos desavisados, não há garantia de que o ator estará na propriedade no dia da visita. Como ele segue em ritmo intenso de gravações, encontrar o galã cuidando da horta é uma questão de pura sorte.