Ana Paula Renault entra para a história como a vencedora mais velha do BBB; confira o ranking

Giuliana Mancini
Publicado em 22 de abril de 2026 às 06:50
A vitória de Ana Paula Renault no BBB 26, na noite desta terça-feira (21), garantiu à mineira um feito inédito no reality: ela se tornou a participante mais velha a conquistar o programa. Aos 44 anos, a jornalista levou para casa mais de R$ 5,7 milhões, além de um carro 0 km.
Até então, o recorde pertencia a Marcelo Dourado, que tinha 37 anos quando ficou em primeiro lugar no BBB 10. O top 3 tem também Telma Assis, que estava com 35 anos quando faturou o BBB 20.
Ana Paula Renault, do “BBB 26” (44 anos)
Marcelo Dourado, do “BBB 10” (37 anos)
Telma Assis, do “BBB 20” (35 anos)
Arthur Aguiar, do “BBB 22” (33 anos)
Mara, do “BBB 6” (33 anos)
Renata Saldanha, do “BBB 25” (32 anos)
Rodrigo, do “BBB 2” (32 anos)
Amanda, do “BBB 23” (31 anos)
Juliette, do “BBB 21” (31 anos)
Jean Wyllys, do “BBB 5” (30 anos)
Cézar, do “BBB 15” (30 anos)
Max, do “BBB 9” (30 anos)
Dhomini, do “BBB 3” (30 anos)
Paula, do “BBB 19” (28 anos)
Vanessa, do “BBB 14” (27 anos)
Maria Melillo, do “BBB 11” (27 anos)
Rafinha, do “BBB 8” (26 anos)
Fernanda, do “BBB 13” (26 anos)
Diego Alemão, do “BBB 7” (25 anos)
Fael, do “BBB 12” (25 anos)
Kleber Bambam, do “BBB 1” (23 anos)
Gleici, do “BBB 18” (22 anos)
Davi, do “BBB 24” (21 anos)
Emilly, do “BBB 17” (20 anos)
Cida, do “BBB 4” (20 anos)
Munik, do “BBB 16” (19 anos)