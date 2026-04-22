Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Paula Renault entra para a história como a vencedora mais velha do BBB; confira o ranking

Jornalista ganhou mais de R$ 5,7 milhões e um carro 0km ao conquistar a edição de 2026

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 06:50

Ana Paula Renault foi a vencedora do BBB 26
Ana Paula Renault foi a vencedora do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

A vitória de Ana Paula Renault no BBB 26, na noite desta terça-feira (21), garantiu à mineira um feito inédito no reality: ela se tornou a participante mais velha a conquistar o programa. Aos 44 anos, a jornalista levou para casa mais de R$ 5,7 milhões, além de um carro 0 km.

Até então, o recorde pertencia a Marcelo Dourado, que tinha 37 anos quando ficou em primeiro lugar no BBB 10. O top 3 tem também Telma Assis, que estava com 35 anos quando faturou o BBB 20.

Ex-BBBs surgem de visual novo para a final do BBB 26

Confira abaixo o ranking dos campeões do BBB por idade:

Ana Paula Renault, do “BBB 26” (44 anos)

Marcelo Dourado, do “BBB 10” (37 anos)

Telma Assis, do “BBB 20” (35 anos)

Arthur Aguiar, do “BBB 22” (33 anos)

Mara, do “BBB 6” (33 anos)

Renata Saldanha, do “BBB 25” (32 anos)

Rodrigo, do “BBB 2” (32 anos)

Amanda, do “BBB 23” (31 anos)

Juliette, do “BBB 21” (31 anos)

Jean Wyllys, do “BBB 5” (30 anos)

Cézar, do “BBB 15” (30 anos)

Max, do “BBB 9” (30 anos)

Dhomini, do “BBB 3” (30 anos)

Paula, do “BBB 19” (28 anos)

Vanessa, do “BBB 14” (27 anos)

Maria Melillo, do “BBB 11” (27 anos)

Rafinha, do “BBB 8” (26 anos)

Fernanda, do “BBB 13” (26 anos)

Diego Alemão, do “BBB 7” (25 anos)

Fael, do “BBB 12” (25 anos)

Kleber Bambam, do “BBB 1” (23 anos)

Gleici, do “BBB 18” (22 anos)

Davi, do “BBB 24” (21 anos)

Emilly, do “BBB 17” (20 anos)

Cida, do “BBB 4” (20 anos)

Munik, do “BBB 16” (19 anos)

Tags:

Bbb ana Paula Renault bbb 26

