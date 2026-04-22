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Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'

Músico de 42 anos reflete sobre masculinidade e relembra ataques da adolescência

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:27

Júnior Lima Crédito: Reprodução

Se você cresceu nos anos 90 e 2000, com certeza já ouviu algum burburinho sobre a vida íntima de Junior Lima. Pois é, o tempo passou, o artista amadureceu e, em uma entrevista reveladora ao programa Alt Tabet, ele decidiu colocar os pontos nos is sobre os eternos rumores de que seria homossexual.

Junior, que hoje tem 42 anos, confessou que nem sempre foi fácil. Na adolescência, as especulações o machucavam, principalmente por viver em uma época em que o machismo era ainda mais escancarado. "Quando adolescente, me pegava. Eu também tinha um lado mais 'reaça' dos anos 90", relembrou ele, admitindo que o processo de desconstrução foi longo, mas libertador.

Júnior Lima e Mônica Benini 1 de 12

Casado desde 2014 com a designer Monica Benini e pai de dois filhos (Otto e Lara), Junior notou que os boatos diminuíram após o casamento, mas deixou claro que o rótulo de "homem hétero padrão" não é algo que ele faz questão de carregar. Pelo contrário.

Com uma pitada de ironia, o irmão de Sandy disse: "Hoje em dia, muda zero. Aliás, acho até bom. Prefiro ser confundido com gay, que eu tenho zero preconceito, do que com um machão agro e alfa, que acho zoado". Para ele, ser chamado de homossexual por quem tenta atacá-lo nas redes sociais, especialmente quando ele se posiciona politicamente, não passa de uma atitude infantil.