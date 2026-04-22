Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'

Músico de 42 anos reflete sobre masculinidade e relembra ataques da adolescência

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:27

Júnior Lima
Júnior Lima Crédito: Reprodução

Se você cresceu nos anos 90 e 2000, com certeza já ouviu algum burburinho sobre a vida íntima de Junior Lima. Pois é, o tempo passou, o artista amadureceu e, em uma entrevista reveladora ao programa Alt Tabet, ele decidiu colocar os pontos nos is sobre os eternos rumores de que seria homossexual. 

Junior, que hoje tem 42 anos, confessou que nem sempre foi fácil. Na adolescência, as especulações o machucavam, principalmente por viver em uma época em que o machismo era ainda mais escancarado. "Quando adolescente, me pegava. Eu também tinha um lado mais 'reaça' dos anos 90", relembrou ele, admitindo que o processo de desconstrução foi longo, mas libertador.

Júnior Lima e Mônica Benini

Júnior Lima e Mônica Benini por Reprodução/Instagram
Júnior Lima e Mônica Benini por Reprodução/Instagram
Mônica Benini e Júnior Lima por Reprodução/Instagram
Mônica Benini e Júnior Lima por Reprodução/Instagram
Mônica Benini e Júnior Lima por Reprodução/Instagram
Júnior Lima e Mônica Benini por Reprodução/Instagram
Mônica Benini e Júnior Lima por Reprodução/Instagram
Mônica Benini e Júnior Lima por Reprodução/Instagram
Mônica Benini e Júnior Lima por Reprodução/Instagram
Mônica Benini e Júnior Lima por Reprodução/Instagram
Júnior Lima e Mônica Benini por Reprodução/Instagram
Júnior Lima e Mônica Benini por Reprodução/Instagram
1 de 12
Júnior Lima e Mônica Benini por Reprodução/Instagram

Casado desde 2014 com a designer Monica Benini e pai de dois filhos (Otto e Lara), Junior notou que os boatos diminuíram após o casamento, mas deixou claro que o rótulo de "homem hétero padrão" não é algo que ele faz questão de carregar. Pelo contrário.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Monica Benini conta que terminou com Júnior Lima por motivo inusitado

Ratinho debocha da carreira de Júnior Lima e critica artistas da MPB: 'É uma bosta'

Junior Lima revela ter participado de trisal antes de conhecer esposa

Junior Lima polemiza ao dizer que sofre homofobia mesmo sendo hétero

Junior Lima precisou de 20 anos de terapia para lidar com sexualidade: 'Sensibilidade muito aflorada'

Com uma pitada de ironia, o irmão de Sandy disse: "Hoje em dia, muda zero. Aliás, acho até bom. Prefiro ser confundido com gay, que eu tenho zero preconceito, do que com um machão agro e alfa, que acho zoado". Para ele, ser chamado de homossexual por quem tenta atacá-lo nas redes sociais, especialmente quando ele se posiciona politicamente, não passa de uma atitude infantil.

O músico destacou que, embora o mundo tenha evoluído, ainda existe uma parcela da sociedade com a "cabeça fechada". Para o artista, ser confundido com a comunidade LGBTQIAPN+ é quase um elogio perto dos comportamentos tóxicos que ele abomina no universo masculino.

Leia mais

Imagem - Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

Imagem - Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos

Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos

Imagem - Ator de Malhação surge chorando em post e preocupa seguidores: 'Batalha silenciosa'

Ator de Malhação surge chorando em post e preocupa seguidores: 'Batalha silenciosa'

Tags:

Júnior Lima Sexualidade Junior Lima E Monica Benini

Mais recentes

Imagem - Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você
Imagem - Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos

Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos
Imagem - Ator de Malhação surge chorando em post e preocupa seguidores: 'Batalha silenciosa'

Ator de Malhação surge chorando em post e preocupa seguidores: 'Batalha silenciosa'