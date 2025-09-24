POLÊMICA

Ratinho debocha da carreira de Júnior Lima e critica artistas da MPB: 'É uma bosta'

Apresentador da Massa FM criticou a carreira do cantor e alfinetou artistas da MPB por posicionamento político

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 07:03

Ratinho Crédito: Reprodução

Ratinho voltou a causar repercussão ao usar seu espaço na rádio Massa FM para disparar críticas contra nomes da música brasileira. O apresentador atacou duramente o cantor Júnior Lima, de 40 anos, ex-integrante da dupla Sandy & Junior, e ainda ironizou artistas consagrados da MPB, como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Durante o programa, Ratinho debochou da trajetória do filho de Xororó e afirmou que o artista viveu sempre à sombra da irmã: “Esse menino não tem talento como a irmã. Ele ia na aba dela. Ele tentou ser roqueiro e não quiseram ele. Ele nunca cantou, quem canta é a Sandy. Ele tem um grupo, mas é uma bosta”, disparou.

A declaração veio após Júnior Lima se posicionar contra a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O comentário político do músico, que subiu ao palco em um protesto no Rio de Janeiro, não foi bem recebido por Ratinho, que fez questão de ironizar:

“Lamentavelmente, ele não tem talento como a irmã. Primeiro, ele tentou ser roqueiro, os roqueiros não o quiseram. Roqueiro não gosta de sertanejo. Falou bobagem”, completou.

Além disso, o apresentador criticou a chamada “esquerda elitizada” e citou Chico Buarque como exemplo: “Os globais são todos de esquerda. Pra ser de esquerda tem que ser pobre, aquele que não acredita mais na vida. Ser rico e de esquerda é fácil, querem fazer o povo de tonto. Chico Buarque ser de esquerda é fácil. Bebe champanhe, come caviar, pega dinheiro da Lei Rouanet, aí é fácil”, declarou.

Ratinho, contratado do SBT desde 1998, ainda reafirmou seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando que muitos sertanejos também se posicionaram politicamente a favor do líder da direita.

“A maioria dos sertanejos entrou na campanha política a favor do Bolsonaro. Eu também. Nós perdemos a eleição, mas vejam como são as coisas. Os sertanejos são criticados”, afirmou.