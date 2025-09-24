Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ratinho debocha da carreira de Júnior Lima e critica artistas da MPB: 'É uma bosta'

Apresentador da Massa FM criticou a carreira do cantor e alfinetou artistas da MPB por posicionamento político

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 07:03

Ratinho
Ratinho Crédito: Reprodução

Ratinho voltou a causar repercussão ao usar seu espaço na rádio Massa FM para disparar críticas contra nomes da música brasileira. O apresentador atacou duramente o cantor Júnior Lima, de 40 anos, ex-integrante da dupla Sandy & Junior, e ainda ironizou artistas consagrados da MPB, como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Durante o programa, Ratinho debochou da trajetória do filho de Xororó e afirmou que o artista viveu sempre à sombra da irmã: “Esse menino não tem talento como a irmã. Ele ia na aba dela. Ele tentou ser roqueiro e não quiseram ele. Ele nunca cantou, quem canta é a Sandy. Ele tem um grupo, mas é uma bosta”, disparou.

Leia mais

Imagem - Antônio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

Antônio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

Imagem - 'O Refúgio Atômico', dos criadores de 'La Casa de Papel', estreia na Netflix e dispara no top 10

'O Refúgio Atômico', dos criadores de 'La Casa de Papel', estreia na Netflix e dispara no top 10

Imagem - Celso aflito e Dita em apuros: os destaques de 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (24)

Celso aflito e Dita em apuros: os destaques de 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (24)

A declaração veio após Júnior Lima se posicionar contra a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O comentário político do músico, que subiu ao palco em um protesto no Rio de Janeiro, não foi bem recebido por Ratinho, que fez questão de ironizar:

“Lamentavelmente, ele não tem talento como a irmã. Primeiro, ele tentou ser roqueiro, os roqueiros não o quiseram. Roqueiro não gosta de sertanejo. Falou bobagem”, completou.

Chico Buarque

Chico Buarque por Francisco Proner
undefined por Leo Aversa
Chico Buarque por Leo Aversa
Chico Buarque por Leo Aversa
Chico Buarque por Reprodução/Instagram
1 de 5
Chico Buarque por Francisco Proner

Além disso, o apresentador criticou a chamada “esquerda elitizada” e citou Chico Buarque como exemplo: “Os globais são todos de esquerda. Pra ser de esquerda tem que ser pobre, aquele que não acredita mais na vida. Ser rico e de esquerda é fácil, querem fazer o povo de tonto. Chico Buarque ser de esquerda é fácil. Bebe champanhe, come caviar, pega dinheiro da Lei Rouanet, aí é fácil”, declarou.

Ratinho, contratado do SBT desde 1998, ainda reafirmou seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando que muitos sertanejos também se posicionaram politicamente a favor do líder da direita.

Júnior Lima

Júnior Lima e Mônica Benini por Reprodução/Instagram
Junior Lima por Reprodução
Junior Lima, irmão de Sandy por Divulgação
Fernanda Paes Leme e Junior Lima por Reproduçao
Junior Lima por Reprodução
Júnior Lima por Reprodução
Júnior Lima por Reprodução
Júnior Lima por Reprodução
Júnior Lima por Reprodução
Júnior Lima por Reprodução
1 de 10
Júnior Lima e Mônica Benini por Reprodução/Instagram

“A maioria dos sertanejos entrou na campanha política a favor do Bolsonaro. Eu também. Nós perdemos a eleição, mas vejam como são as coisas. Os sertanejos são criticados”, afirmou.

As falas do comunicador dividiram opiniões nas redes sociais, onde fãs de Júnior Lima e defensores dos artistas citados saíram em defesa dos músicos, enquanto apoiadores de Ratinho aplaudiram a postura do apresentador.

Leia mais

Imagem - 4 bons filmes que chegam ao cinema nesta semana

4 bons filmes que chegam ao cinema nesta semana

Imagem - 3 caminhos encontrar trabalho em empresas no exterior

3 caminhos encontrar trabalho em empresas no exterior

Imagem - 4 dicas práticas para emagrecer antes do verão sem prejudicar a saúde

4 dicas práticas para emagrecer antes do verão sem prejudicar a saúde

Tags:

Ratinho

Mais recentes

Imagem - Ex-marido da chefe do RH flagrada com CEO também estava no show do Coldplay no dia do escândalo

Ex-marido da chefe do RH flagrada com CEO também estava no show do Coldplay no dia do escândalo
Imagem - Sensitiva prevê romance de Gustavo Mioto com Virginia Fonseca; cantor reage

Sensitiva prevê romance de Gustavo Mioto com Virginia Fonseca; cantor reage
Imagem - Antes e depois: Thais Carla revela novo manequim após perder mais de 60 kg

Antes e depois: Thais Carla revela novo manequim após perder mais de 60 kg

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas
01

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas

Imagem - Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia
02

Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
03

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
04

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’