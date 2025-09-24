NOVELA DAS 6

Celso aflito e Dita em apuros: os destaques de 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (24)

O capítulo promete fortes emoções com prisão, revelações e relações colocadas à prova

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 05:00

Zulma (Heloisa Périssé) vai beijar Candinho (Sergio Guizé) Êta Mundo Melhor! Crédito: Divulgação/TV Globo

Na quarta-feira, 24 de setembro, Êta Mundo Melhor! traz momentos decisivos para diversos personagens. Celso se desespera diante da determinação de Candinho e Samir em seguir com a busca pelo paradeiro de seu pai. Enquanto isso, Dita enfrenta grandes dificuldades para reorganizar sua vida, sofrendo com os obstáculos no caminho.

Paixão recorre a Lúcio para tentar encontrar Ernesto, mas a situação se complica quando o delegado anuncia que ele será transferido para a penitenciária. No dancing, Tamires e Vermelho se frustram com a falta de um bom cantor para animar o local.

O reencontro entre Carmem e Candinho desperta a desconfiança de Zulma, enquanto Margarida pressiona Lúcio sobre Haydée. Já Tobias alerta Lauro sobre o comportamento de Sônia, que acaba confessando a Quincas que está apaixonada por outro.

A noite ainda reserva um jantar especial: Anabela convida Celso para a festa de aniversário de Estela. Ao mesmo tempo, Medeia descobre segredos sobre o cobiçado mapa das esmeraldas, aumentando ainda mais a tensão. E, para completar, Candinho abraça Dita, mas Manoela não aprova a cena.