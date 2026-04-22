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Modelo baiana que morreu no Rio fez participação especial em novela da Globo

Natural de Teixeira de Freitas, Ana Luiza Mateus realizou o sonho de estrear na TV

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 14:49

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio Crédito: Reprodução/Redes sociais

Se você acompanhou o desfecho do remake de 'Vale Tudo' na TV Globo, talvez não tenha percebido que, em meio às cenas finais da trama, estava a modelo e influenciadora Ana Luiza Mateus, de 29 anos, que realizou o desejo de muitos artistas iniciantes, atuar em uma produção do horário nobre. 

Ana Luiza Mateus fez participação especial em novela da Globo

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus fez participação especial em novela da Globo por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus fez participação especial em novela da Globo por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus fez participação especial em novela da Globo por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus por Reprodução
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais
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Débora Bloch transformou Odete Roitman em símbolo de poder, liberdade e desejo na nova versão de Vale Tudo por Reprodução
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Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio por Reprodução/Redes sociais

Natural de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, Ana Luiza era psicóloga por formação e estudante de Nutrição, ela decidiu trocar a rotina na Bahia pelo Rio de Janeiro para investir na carreira de modelo. O carisma a levou longe, garantindo participações em concursos de beleza, como o Miss Cosmo Bahia, e conquistando mais de 15 mil seguidores que se inspiravam em sua determinação.

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A participação no último capítulo de 'Vale Tudo' foi um marco para a teixeirense, que já colhia os frutos de sua mudança para a capital fluminense. Nas redes sociais, ela compartilhava a alegria dos bastidores de ensaios e trabalhos publicitários.

Ana Luiza morreu após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca. O caso, que está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), ganhou outros contornos com a prisão em flagrante do namorado da modelo. Relatos de vizinhos dão conta de uma discussão acalorada momentos antes da queda, o que coloca a polícia em busca de respostas sobre o que realmente aconteceu naquele apartamento.

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