CRIME

Modelo baiana que morreu no Rio fez participação especial em novela da Globo

Natural de Teixeira de Freitas, Ana Luiza Mateus realizou o sonho de estrear na TV

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 14:49

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio Crédito: Reprodução/Redes sociais

Se você acompanhou o desfecho do remake de 'Vale Tudo' na TV Globo, talvez não tenha percebido que, em meio às cenas finais da trama, estava a modelo e influenciadora Ana Luiza Mateus, de 29 anos, que realizou o desejo de muitos artistas iniciantes, atuar em uma produção do horário nobre.

Ana Luiza Mateus fez participação especial em novela da Globo 1 de 10

Natural de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, Ana Luiza era psicóloga por formação e estudante de Nutrição, ela decidiu trocar a rotina na Bahia pelo Rio de Janeiro para investir na carreira de modelo. O carisma a levou longe, garantindo participações em concursos de beleza, como o Miss Cosmo Bahia, e conquistando mais de 15 mil seguidores que se inspiravam em sua determinação.

A participação no último capítulo de 'Vale Tudo' foi um marco para a teixeirense, que já colhia os frutos de sua mudança para a capital fluminense. Nas redes sociais, ela compartilhava a alegria dos bastidores de ensaios e trabalhos publicitários.