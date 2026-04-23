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6 suítes, borda infinita e vista para o mar: Saiba quanto custa se hospedar na mansão de Isis Valverde na Bahia

Com 700 m², propriedade é o destino escolhido pela atriz para dias de descanso em família

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 11:53

Isis Valverde compartilhou cliques em Trancoso
Isis Valverde compartilhou cliques em Trancoso Crédito: Reprodução/Instagram

Trancoso, no sul da Bahia, já é conhecido por ser o refúgio favorito das celebridades. Desta vez, a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz decidiram dar uma pausa na rotina para curtir momentos em família em uma das propriedades mais exclusivas da região, onde o luxo e a natureza se encontram.

Veja fotos da mansão que Isis Valverde passa as férias na Bahia

Isis Valverde compartilhou cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Mansão que Isis Valverde e Marcus Buaiz estão hospedados em Trancoso por Reprodução/Instagram
Mansão que Isis Valverde e Marcus Buaiz estão hospedados em Trancoso por Reprodução/Instagram
Mansão que Isis Valverde e Marcus Buaiz estão hospedados em Trancoso por Reprodução/Instagram
Mansão que Isis Valverde e Marcus Buaiz estão hospedados em Trancoso por Reprodução/Instagram
Mansão que Isis Valverde e Marcus Buaiz estão hospedados em Trancoso por Reprodução/Instagram
Mansão que Isis Valverde e Marcus Buaiz estão hospedados em Trancoso por Reprodução/Instagram
Mansão que Isis Valverde e Marcus Buaiz estão hospedados em Trancoso por Reprodução/Instagram
Mansão que Isis Valverde e Marcus Buaiz estão hospedados em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Mansão que Isis Valverde e Marcus Buaiz estão hospedados em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Mansão que Isis Valverde e Marcus Buaiz estão hospedados em Trancoso por Reprodução/Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz compartilharam cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram
Mansão que Isis Valverde e Marcus Buaiz estão hospedados em Trancoso por Reprodução/Instagram
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Isis Valverde compartilhou cliques em Trancoso por Reprodução/Instagram

A mansão escolhida pelo casal tem 700 m² de área construída, o imóvel conta com seis suíte, sendo cinco delas maste, projetadas para garantir privacidade total e conforto de hotel cinco estrelas. Nas redes sociais, Isis abriu um pouco da intimidade e mostrou que o clima é de puro relaxamento, com direito a cliques românticos com o marido e muita diversão na piscina com o filho, Rael.

Para desfrutar de todo esse conforto, o investimento é alto. Em períodos disputados, como o Réveillon, a diária pode chegar a R$ 42 mil, com pacotes fechados que batem a casa dos R$ 420 mil por apenas dez dias. Mesmo em épocas mais calmas, o valor não sai por menos de R$ 8,5 mil por noite.

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Mas o que justifica esse preço? Além da arquitetura com conceito aberto e eletrodomésticos de última geração, os hóspedes não precisam mover um dedo, o aluguel já inclui uma equipe completa de funcionários à disposição.

O grande destaque da casa, porém, é a integração com o meio ambiente. Cercada por uma mata preservada e a apenas 300 metros da areia, a propriedade oferece dois decks panorâmicos e uma piscina de borda infinita que parece se fundir com o verde da Bahia. 

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Bahia Viagem Isis Valverde Mansão Trancoso Hotel

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