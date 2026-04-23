6 suítes, borda infinita e vista para o mar: Saiba quanto custa se hospedar na mansão de Isis Valverde na Bahia

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de abril de 2026 às 11:53
Trancoso, no sul da Bahia, já é conhecido por ser o refúgio favorito das celebridades. Desta vez, a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz decidiram dar uma pausa na rotina para curtir momentos em família em uma das propriedades mais exclusivas da região, onde o luxo e a natureza se encontram.
Veja fotos da mansão que Isis Valverde passa as férias na Bahia
A mansão escolhida pelo casal tem 700 m² de área construída, o imóvel conta com seis suíte, sendo cinco delas maste, projetadas para garantir privacidade total e conforto de hotel cinco estrelas. Nas redes sociais, Isis abriu um pouco da intimidade e mostrou que o clima é de puro relaxamento, com direito a cliques românticos com o marido e muita diversão na piscina com o filho, Rael.
Para desfrutar de todo esse conforto, o investimento é alto. Em períodos disputados, como o Réveillon, a diária pode chegar a R$ 42 mil, com pacotes fechados que batem a casa dos R$ 420 mil por apenas dez dias. Mesmo em épocas mais calmas, o valor não sai por menos de R$ 8,5 mil por noite.
Mas o que justifica esse preço? Além da arquitetura com conceito aberto e eletrodomésticos de última geração, os hóspedes não precisam mover um dedo, o aluguel já inclui uma equipe completa de funcionários à disposição.
O grande destaque da casa, porém, é a integração com o meio ambiente. Cercada por uma mata preservada e a apenas 300 metros da areia, a propriedade oferece dois decks panorâmicos e uma piscina de borda infinita que parece se fundir com o verde da Bahia.