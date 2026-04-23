DESTINOS DE LUXO

6 suítes, borda infinita e vista para o mar: Saiba quanto custa se hospedar na mansão de Isis Valverde na Bahia

Com 700 m², propriedade é o destino escolhido pela atriz para dias de descanso em família

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 11:53

Isis Valverde compartilhou cliques em Trancoso Crédito: Reprodução/Instagram

Trancoso, no sul da Bahia, já é conhecido por ser o refúgio favorito das celebridades. Desta vez, a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz decidiram dar uma pausa na rotina para curtir momentos em família em uma das propriedades mais exclusivas da região, onde o luxo e a natureza se encontram.

Veja fotos da mansão que Isis Valverde passa as férias na Bahia 1 de 26

A mansão escolhida pelo casal tem 700 m² de área construída, o imóvel conta com seis suíte, sendo cinco delas maste, projetadas para garantir privacidade total e conforto de hotel cinco estrelas. Nas redes sociais, Isis abriu um pouco da intimidade e mostrou que o clima é de puro relaxamento, com direito a cliques românticos com o marido e muita diversão na piscina com o filho, Rael.

Para desfrutar de todo esse conforto, o investimento é alto. Em períodos disputados, como o Réveillon, a diária pode chegar a R$ 42 mil, com pacotes fechados que batem a casa dos R$ 420 mil por apenas dez dias. Mesmo em épocas mais calmas, o valor não sai por menos de R$ 8,5 mil por noite.

Mas o que justifica esse preço? Além da arquitetura com conceito aberto e eletrodomésticos de última geração, os hóspedes não precisam mover um dedo, o aluguel já inclui uma equipe completa de funcionários à disposição.