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'Cadê a credibilidade?': Influencer que 'quebrou' costelas rebate ataques após anunciar nova carreira

Ravena Hanniely afirma que sua experiência prática traz mais transparência ao mercado do que o 'falso fitness'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 10:24

Ravena Hanniely Crédito: Reprodução/Lucas Moura

Você teria coragem de modificar a própria estrutura óssea em busca da 'cintura de violão'? Para a influenciadora fitness Ravena Hanniely, de apenas 24 anos, a resposta é um sonoro sim. Musa da Estácio de Sá, a jovem virou o centro das atenções ao revelar que passou por uma técnica de remodelação de costelas e investiu um quarto de milhão de reais em procedimentos estéticos.

Desde que anunciou sua nova empreitada profissional na área da estética, a influencer vem sendo bombardeada por comentários que questionam sua autoridade no assunto. "Como vai cuidar do corpo de alguém se precisou mexer tanto no seu?", dizem alguns seguidores. Para muitos, o resultado 'artificial' seria uma contradição para quem quer vender saúde e beleza.

Ravena Hanniely 1 de 8

Após ataques, Ravena decidiu se pronunciar. Para ela, ter passado por cirurgias não anula seu conhecimento técnico; pelo contrário, traz uma experiência prática que pouca gente tem. "Eu vivi isso na pele e sei exatamente como funciona", rebate ela, que não vê sentido na comparação entre seu histórico médico e sua capacidade de estudar e atuar no setor.

O grande trunfo de Ravena, segundo a própria, é a honestidade. Em um mundo de filtros e 'corpos naturais' que, na verdade, passaram pelo bisturi, ela faz questão de colocar as cartas na mesa.