ASTROLOGIA

Universo envia alívio e respostas para Aquário, Capricórnio, Câncer e Virgem encontrarem a paz e mudarem de vida em abril

O momento é de escolhas estratégicas e reorganização interna

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:26

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Em meio a tanta agitação astral, alguns signos serão convidados a olhar para dentro e organizar a própria casa, literal e metaforicamente. A quinta-feira (23/04) traz um sopro de clareza para quem estava se sentindo perdido em meio a tantas demandas. Para Aquário, Capricórnio, Câncer e Virgem, o céu pede estratégia. É o dia de separar o joio do trigo e decidir onde aplicar sua energia para colher os melhores resultados no próximo ciclo lunar.

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Para os aquarianos, o foco volta-se para o lar e para a família. Questões domésticas que pediam atenção agora encontram um caminho de resolução, exigindo escolhas inteligentes que tragam paz ao ambiente. Já para o capricorniano, a sorte caminha junto com a organização. É o momento perfeito para consolidar boas notícias financeiras através de uma gestão impecável do tempo e dos recursos. A criatividade será sua aliada para resolver problemas antigos.

Câncer sentirá o alívio de respostas emocionais que trazem paz ao coração. A sensibilidade não será um fardo, mas uma ferramenta para ler o ambiente e saber em quem confiar. Para Virgem, a virada se traduz em clareza mental para novos planos. Se você estava em dúvida sobre qual direção tomar em um curso ou projeto de vida, o dia de amanhã desenha o caminho com precisão. O alívio vem da certeza de estar no trilho certo.