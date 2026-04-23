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Universo envia alívio e respostas para Aquário, Capricórnio, Câncer e Virgem encontrarem a paz e mudarem de vida em abril

O momento é de escolhas estratégicas e reorganização interna

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:26

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Em meio a tanta agitação astral, alguns signos serão convidados a olhar para dentro e organizar a própria casa, literal e metaforicamente. A quinta-feira (23/04) traz um sopro de clareza para quem estava se sentindo perdido em meio a tantas demandas. Para Aquário, Capricórnio, Câncer e Virgem, o céu pede estratégia. É o dia de separar o joio do trigo e decidir onde aplicar sua energia para colher os melhores resultados no próximo ciclo lunar.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Para os aquarianos, o foco volta-se para o lar e para a família. Questões domésticas que pediam atenção agora encontram um caminho de resolução, exigindo escolhas inteligentes que tragam paz ao ambiente. Já para o capricorniano, a sorte caminha junto com a organização. É o momento perfeito para consolidar boas notícias financeiras através de uma gestão impecável do tempo e dos recursos. A criatividade será sua aliada para resolver problemas antigos.

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Câncer sentirá o alívio de respostas emocionais que trazem paz ao coração. A sensibilidade não será um fardo, mas uma ferramenta para ler o ambiente e saber em quem confiar. Para Virgem, a virada se traduz em clareza mental para novos planos. Se você estava em dúvida sobre qual direção tomar em um curso ou projeto de vida, o dia de amanhã desenha o caminho com precisão. O alívio vem da certeza de estar no trilho certo.

A grande virtude desta virada astral é o equilíbrio. Enquanto o mundo lá fora parece acelerado, sua força virá da capacidade de planejar antes de executar. Use a quinta-feira para limpar as gavetas da alma e da vida prática. Ao reorganizar sua rotina e suas escolhas estratégicas, você abre espaço para que a abundância do Quarto Crescente se manifeste de forma duradoura. Mantenha a calma e confie no seu processo!

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