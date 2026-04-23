ASTROLOGIA

Depois de dias pesados, 3 signos finalmente sentem uma esperança real e tudo começa a mudar hoje (23 de abril)

Um novo ânimo toma conta e ajuda esses signos a enxergarem possibilidades onde antes só havia cansaço e dúvida

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um período marcado por desânimo, excesso de preocupação e sensação de estagnação, esta quinta-feira, dia 23 de abril, traz um respiro emocional importante. É como se algo dentro de você mudasse de lugar, permitindo que a esperança volte a existir de forma genuína. Não é uma ilusão ou otimismo forçado, mas uma confiança silenciosa de que as coisas podem, sim, melhorar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: A esperança volta no momento em que você decide confiar mais em si mesma. Nos últimos tempos, você pode ter dado peso demais à opinião dos outros, deixando suas próprias vontades em segundo plano. Agora, isso começa a mudar. Existe uma reconexão com a sua própria voz, e isso traz segurança para tomar decisões com mais firmeza.

Dica cósmica: Confie mais no que você sente e pare de buscar validação externa para tudo.

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Leão: Você começa a recuperar uma leveza que parecia distante. Mesmo com tudo acontecendo ao seu redor, existe uma escolha consciente de não se deixar consumir pelo negativo. Essa postura te devolve energia, criatividade e vontade de viver o presente com mais intensidade. A esperança aparece justamente nessa decisão de não carregar o peso que não é seu.

Dica cósmica: Proteja sua energia e não absorva problemas que não te pertencem.

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Sagitário: Sua natureza otimista volta a se destacar, mas agora de uma forma ainda mais forte e madura. Você percebe que manter a esperança não é ingenuidade, e sim uma ferramenta poderosa para seguir em frente. Mesmo diante de desafios, existe uma confiança de que tudo pode se transformar. E é exatamente isso que começa a acontecer.

Dica cósmica: Continue acreditando no que você constrói, mesmo quando o cenário não ajuda.