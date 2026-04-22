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Virada definitiva até o fim de abril: 4 signos entram em uma fase de estabilidade, dinheiro e decisões que finalmente dão certo

Um novo ciclo começa a se organizar de forma concreta, trazendo alívio, direção e resultados para quem vinha esperando respostas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Até o fim de abril, uma mudança clara começa a se desenhar para quatro signos que enfrentaram semanas intensas e cheias de incerteza. Aos poucos, o que parecia bagunçado começa a se alinhar, trazendo sensação de progresso real. Segundo o astrólogo Joshua Pingley, este é o momento em que “as coisas finalmente começam a melhorar”, especialmente para quem soube transformar pressão em ação. A energia do período favorece decisões firmes, movimentos estratégicos e, principalmente, a construção de algo mais estável e duradouro. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Esse é um daqueles momentos em que tudo acontece ao mesmo tempo, e você precisa acompanhar o ritmo. Existe muita intensidade ao seu redor, mas, ao contrário do que parece, isso joga a seu favor. Você entra em um modo mais produtivo, focado e determinado, tomando decisões importantes sem depender da aprovação de ninguém. Essa postura mostra que você está pronto para um novo nível de vida, e é exatamente isso que começa a destravar caminhos.

Dica cósmica: Use o caos como impulso, não como desculpa.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Touro: Depois de um período longo de instabilidade, você começa a sentir o chão firme de novo. Existe uma mudança muito clara na forma como você enxerga segurança, dinheiro e relações, e tudo começa a se estabilizar aos poucos. A sensação é de alívio, como se finalmente desse para respirar sem tensão. Essa nova fase traz mais consistência e uma base muito mais sólida para o futuro.

Dica cósmica: Valorize o que está se organizando, mesmo que ainda não esteja perfeito.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Gêmeos: Mesmo que tudo ainda pareça meio parado na superfície, por dentro muita coisa já está mudando. Você está se reorganizando em silêncio, ajustando planos e tomando decisões estratégicas que vão fazer diferença nas próximas semanas. Quando o movimento vier, ele vem forte, trazendo mudanças rápidas e oportunidades inesperadas.

Dica cósmica: Nem todo avanço precisa ser anunciado para ser poderoso.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Libra: Você já começou a perceber que certas coisas precisavam sair da sua vida, e agora entende o porquê. Esse processo de corte e reposicionamento não foi fácil, mas começa a mostrar resultados concretos. Existe mais clareza emocional e, principalmente, mais firmeza nas suas decisões. Você segue sendo quem é, mas sem se colocar em segundo plano.

Dica cósmica: Se escolher primeiro não é egoísmo, é evolução.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

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