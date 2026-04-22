ASTROLOGIA

Virada definitiva até o fim de abril: 4 signos entram em uma fase de estabilidade, dinheiro e decisões que finalmente dão certo

Um novo ciclo começa a se organizar de forma concreta, trazendo alívio, direção e resultados para quem vinha esperando respostas

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Até o fim de abril, uma mudança clara começa a se desenhar para quatro signos que enfrentaram semanas intensas e cheias de incerteza. Aos poucos, o que parecia bagunçado começa a se alinhar, trazendo sensação de progresso real. Segundo o astrólogo Joshua Pingley, este é o momento em que “as coisas finalmente começam a melhorar”, especialmente para quem soube transformar pressão em ação. A energia do período favorece decisões firmes, movimentos estratégicos e, principalmente, a construção de algo mais estável e duradouro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Esse é um daqueles momentos em que tudo acontece ao mesmo tempo, e você precisa acompanhar o ritmo. Existe muita intensidade ao seu redor, mas, ao contrário do que parece, isso joga a seu favor. Você entra em um modo mais produtivo, focado e determinado, tomando decisões importantes sem depender da aprovação de ninguém. Essa postura mostra que você está pronto para um novo nível de vida, e é exatamente isso que começa a destravar caminhos.

Dica cósmica: Use o caos como impulso, não como desculpa.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Touro: Depois de um período longo de instabilidade, você começa a sentir o chão firme de novo. Existe uma mudança muito clara na forma como você enxerga segurança, dinheiro e relações, e tudo começa a se estabilizar aos poucos. A sensação é de alívio, como se finalmente desse para respirar sem tensão. Essa nova fase traz mais consistência e uma base muito mais sólida para o futuro.

Dica cósmica: Valorize o que está se organizando, mesmo que ainda não esteja perfeito.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos: Mesmo que tudo ainda pareça meio parado na superfície, por dentro muita coisa já está mudando. Você está se reorganizando em silêncio, ajustando planos e tomando decisões estratégicas que vão fazer diferença nas próximas semanas. Quando o movimento vier, ele vem forte, trazendo mudanças rápidas e oportunidades inesperadas.

Dica cósmica: Nem todo avanço precisa ser anunciado para ser poderoso.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra: Você já começou a perceber que certas coisas precisavam sair da sua vida, e agora entende o porquê. Esse processo de corte e reposicionamento não foi fácil, mas começa a mostrar resultados concretos. Existe mais clareza emocional e, principalmente, mais firmeza nas suas decisões. Você segue sendo quem é, mas sem se colocar em segundo plano.

Dica cósmica: Se escolher primeiro não é egoísmo, é evolução.