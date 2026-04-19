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Hoje (19 de abril): um domingo que começa leve, mas traz viradas internas que mudam sua forma de enxergar tudo

Entre momentos de descanso e percepções inesperadas, o dia pede mais escuta, menos pressa e escolhas emocionais mais conscientes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de abril de 2026 às 03:00

Signos
Signos Crédito: Reprodução/Shutterstock

O domingo, dia 19 de abril, chega com uma energia aparentemente tranquila, mas cheia de revelações sutis. Ao longo do dia, situações simples podem trazer clareza sobre decisões maiores. É um momento de observar mais, reagir menos e permitir que as respostas venham sem forçar. Emoções ficam mais evidentes e ajudam a reorganizar prioridades de forma natural.

Áries: Hoje você pode sentir necessidade de desacelerar e se afastar um pouco de tudo que exige demais de você. Esse distanciamento ajuda a enxergar melhor algumas situações. No amor, menos impulso e mais escuta fazem toda diferença. Dica cósmica: Nem toda pausa é perda de tempo, às vezes é estratégia.

Touro: Hoje favorece encontros e conexões que aquecem o coração. Você pode se sentir mais confortável em ambientes leves e com pessoas que te fazem bem. No amor, o clima é de proximidade e troca verdadeira. Dica cósmica: Valorize o que é simples e consistente.

Gêmeos: Hoje traz reflexões sobre sua rotina e sobre o que realmente vale seu tempo. Pequenos incômodos podem revelar ajustes importantes. No amor, evite dispersão e esteja presente de verdade. Dica cósmica: Foco também é uma forma de cuidado.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Hoje é um dia mais leve, que favorece prazer, descanso e conexão com o que te faz feliz. Atividades simples ganham mais significado. No amor, o momento pede espontaneidade. Dica cósmica: Permita-se aproveitar sem culpa.

Leão: Hoje você pode sentir uma necessidade maior de recolhimento. Questões emocionais ou familiares podem pedir atenção. No amor, menos imposição e mais acolhimento fortalecem vínculos. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido na força.

Virgem: Hoje favorece conversas importantes e trocas que trazem clareza. Você pode resolver mal-entendidos ou alinhar expectativas. No amor, o diálogo sincero aproxima. Dica cósmica: Comunicação bem feita evita desgaste.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje pede atenção ao seu valor e ao que você aceita ou não. É um bom momento para rever limites. No amor, evite ceder além do necessário. Dica cósmica: Se posicionar também é se cuidar.

Escorpião: Hoje intensifica suas emoções e sua percepção sobre tudo ao redor. Você pode entender melhor algo que estava confuso. No amor, a verdade precisa vir antes de qualquer jogo. Dica cósmica: Clareza emocional é poder.

Sagitário: Hoje pede pausa e introspecção. Você pode se beneficiar de momentos sozinho para reorganizar pensamentos. No amor, menos fuga e mais presença. Dica cósmica: Nem sempre avançar é se movimentar.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Hoje favorece planos futuros e conexões com pessoas que compartilham dos mesmos objetivos. Conversas podem trazer ideias valiosas. Dica cósmica: Planejar também pode ser leve.

Aquário: Hoje traz reflexões sobre direção de vida e escolhas importantes. Você pode perceber que precisa ajustar rotas. No amor, seja mais transparente. Dica cósmica: Clareza evita arrependimentos.

Peixes: Hoje amplia sua sensibilidade e intuição. Você pode sentir mais, mas também entender melhor. No amor, o dia favorece conexão emocional profunda. Dica cósmica: Confie no que sente, mas sem se perder.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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