ASTROLOGIA

Não dá mais para ignorar: o universo envia uma verdade incômoda e exige mudança imediata para Áries, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (23 de abril)

Um alerta claro expõe o que precisa ser transformado de vez e coloca esses signos diante de decisões que não podem mais ser adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quinta-feira, dia 23 de abril, chega com uma energia de confronto interno que não permite distrações. Aquilo que já vinha incomodando, sendo empurrado ou racionalizado demais simplesmente perde espaço. A percepção fica mais afiada, e a sensação é de que não dá mais para continuar repetindo os mesmos padrões. É um chamado claro para mudança, daqueles que podem até incomodar no início, mas que têm potencial real de cura e virada. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você sente com força que algo precisa mudar, e dessa vez não dá mais para adiar. É aquele tipo de percepção que vem acompanhada de urgência, como se a vida estivesse te empurrando para agir agora. Você já sabia disso há algum tempo, mas vinha encontrando desculpas para esperar o momento certo. Ele chegou. Existe um impulso forte para tomar atitude e sair da estagnação.

Dica cósmica: Pare de adiar o que você já sabe que precisa fazer e dê o primeiro passo hoje.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Virgem: Um padrão mental começa a ficar insustentável, principalmente aquele excesso de pensamentos que te desgasta mais do que ajuda. Você finalmente reconhece que isso está afetando seu bem-estar e decide mudar, ainda que aos poucos. Não é uma transformação instantânea, mas é um começo importante. Existe um compromisso maior consigo mesma surgindo aqui.

Dica cósmica: Simplifique seus pensamentos e foque no que realmente está ao seu alcance.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Escorpião: Uma verdade mais profunda aparece e pede atenção, mesmo que você tente evitar. Ao encarar isso de frente, você percebe que talvez tenha dado mais peso do que realmente precisava. Esse entendimento muda tudo, porque te permite finalmente soltar o que já deveria ter ficado no passado. É um movimento libertador, mesmo que intenso.

Dica cósmica: Encare o que dói com coragem para conseguir seguir mais leve.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário: Você não consegue mais fugir de uma verdade que vinha evitando. E, apesar do desconforto inicial, isso se mostra essencial para a sua evolução. Ao reconhecer o que está acontecendo de fato, você abre espaço para uma mudança concreta e necessária. Existe uma sensação de libertação ao abandonar uma antiga forma de pensar.

Dica cósmica: Aceite a verdade como um ponto de virada e não como um problema.