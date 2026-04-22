Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alguém do passado reaparece sem aviso e vira o jogo para 4 signos hoje (22 de abril)

Um reencontro inesperado ou uma lembrança marcante traz respostas, encerra ciclos e muda a forma como esses signos enxergam o presente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:00

Signos e alguém do passado
Signos e alguém do passado Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quarta-feira, dia 22 de abril, chega com uma energia intensa de revisitar o que já foi vivido. Situações, pessoas ou até sentimentos que pareciam resolvidos podem reaparecer de forma rápida, mas com um propósito claro: trazer entendimento. Não é sobre voltar atrás, mas sobre enxergar com mais maturidade aquilo que um dia ficou em aberto. E, a partir disso, seguir em frente com mais consciência. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo libera o dinheiro travado e muda o jogo para 3 signos hoje (22 de abril)

O universo libera o dinheiro travado e muda o jogo para 3 signos hoje (22 de abril)

Imagem - Seu corpo vai cobrar a conta: 5 signos recebem um alerta urgente de saúde nesta quarta-feira (22 de abril)

Seu corpo vai cobrar a conta: 5 signos recebem um alerta urgente de saúde nesta quarta-feira (22 de abril)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (22 de abril): decisões práticas e boas oportunidades marcam o dia

Cor e número da sorte de hoje (22 de abril): decisões práticas e boas oportunidades marcam o dia

Gêmeos: Algo ou alguém que você achava que já tinha ficado no passado reaparece de forma breve, mas impactante. Esse momento vem como um lembrete necessário, quase como uma peça que faltava para você entender melhor sua própria trajetória. O mais interessante é que agora você olha para isso com mais clareza e maturidade, sem se envolver como antes. Existe aprendizado aqui, e ele chega exatamente no momento certo.

Dica cósmica: Use esse reencontro como aprendizado, não como convite para repetir o passado.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Leão: Esse retorno do passado mexe diretamente com a forma como você se enxerga. Pode ser uma memória, uma pessoa ou até uma situação que te faz revisitar um momento de insegurança, mas agora com um olhar diferente. Você percebe o quanto cresceu e começa a se reconectar com sua autoestima. Esse movimento interno é poderoso e traz de volta uma confiança que parecia abalada.

Dica cósmica: Valorize quem você se tornou e não se prenda à versão antiga de si mesma.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em rooftop com luzes e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: date em teatro ou ópera por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: passeio noturno em lugar icônico da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Escorpião: Finalmente, algo do passado dá sinais claros de encerramento. Pode ser um ciclo, uma relação ou até um sentimento que ainda estava preso em você. Esse retorno não vem para reabrir feridas, mas para fechar de vez o que precisava ser encerrado. Existe uma sensação forte de libertação, como se um peso fosse retirado dos seus ombros. E isso abre espaço para novas experiências.

Dica cósmica: Aceite o fim como parte do seu crescimento e não tente prolongar o que já acabou.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: conversa na varanda com drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar à luz de velas com clima bem intimista por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Aquário: Você se depara com uma lembrança ou situação do passado que te faz perceber o quanto mudou. Aquilo que antes te prendia ou confundia já não tem mais o mesmo efeito. Existe uma clareza maior sobre o que você quer para o futuro, justamente porque agora você consegue se desapegar de quem já foi. Esse distanciamento traz leveza e uma sensação de recomeço.

Dica cósmica: Não tenha medo de se reinventar e deixar versões antigas para trás.

O date perfeito para Aquário

O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de jogos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: date em cafeteria moderna com vibe diferente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: sessão de filmes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: feira criativa ou de artesanato local por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de música em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de conversa sobre ideias e planos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: passeio noturno pela cidade com parada para observar o movimento por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Gêmeos Leão Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'

Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'
Imagem - Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você
Imagem - Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos

Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos