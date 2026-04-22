ASTROLOGIA

Alguém do passado reaparece sem aviso e vira o jogo para 4 signos hoje (22 de abril)

Um reencontro inesperado ou uma lembrança marcante traz respostas, encerra ciclos e muda a forma como esses signos enxergam o presente

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:00

Signos e alguém do passado Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quarta-feira, dia 22 de abril, chega com uma energia intensa de revisitar o que já foi vivido. Situações, pessoas ou até sentimentos que pareciam resolvidos podem reaparecer de forma rápida, mas com um propósito claro: trazer entendimento. Não é sobre voltar atrás, mas sobre enxergar com mais maturidade aquilo que um dia ficou em aberto. E, a partir disso, seguir em frente com mais consciência. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Algo ou alguém que você achava que já tinha ficado no passado reaparece de forma breve, mas impactante. Esse momento vem como um lembrete necessário, quase como uma peça que faltava para você entender melhor sua própria trajetória. O mais interessante é que agora você olha para isso com mais clareza e maturidade, sem se envolver como antes. Existe aprendizado aqui, e ele chega exatamente no momento certo.

Dica cósmica: Use esse reencontro como aprendizado, não como convite para repetir o passado.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Leão: Esse retorno do passado mexe diretamente com a forma como você se enxerga. Pode ser uma memória, uma pessoa ou até uma situação que te faz revisitar um momento de insegurança, mas agora com um olhar diferente. Você percebe o quanto cresceu e começa a se reconectar com sua autoestima. Esse movimento interno é poderoso e traz de volta uma confiança que parecia abalada.

Dica cósmica: Valorize quem você se tornou e não se prenda à versão antiga de si mesma.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Escorpião: Finalmente, algo do passado dá sinais claros de encerramento. Pode ser um ciclo, uma relação ou até um sentimento que ainda estava preso em você. Esse retorno não vem para reabrir feridas, mas para fechar de vez o que precisava ser encerrado. Existe uma sensação forte de libertação, como se um peso fosse retirado dos seus ombros. E isso abre espaço para novas experiências.

Dica cósmica: Aceite o fim como parte do seu crescimento e não tente prolongar o que já acabou.

O date perfeito para Escorpião 1 de 8

Aquário: Você se depara com uma lembrança ou situação do passado que te faz perceber o quanto mudou. Aquilo que antes te prendia ou confundia já não tem mais o mesmo efeito. Existe uma clareza maior sobre o que você quer para o futuro, justamente porque agora você consegue se desapegar de quem já foi. Esse distanciamento traz leveza e uma sensação de recomeço.

Dica cósmica: Não tenha medo de se reinventar e deixar versões antigas para trás.