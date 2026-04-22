Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (22 de abril): decisões práticas e boas oportunidades marcam o dia

A quarta-feira traz uma combinação de progresso e cautela, favorecendo quem souber agir com equilíbrio e aproveitar as oportunidades com inteligência

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 22 de abril, chega com uma energia que mistura avanço e atenção, pedindo mais estratégia nas decisões e menos impulsividade. Há espaço para crescimento, principalmente em questões profissionais e financeiras, mas será importante observar detalhes e evitar riscos desnecessários. Relações também ganham destaque, com chances de fortalecer vínculos e resolver pendências. Veja a previsão do site "India TV News".

Leia mais

Imagem - O universo libera o dinheiro travado e muda o jogo para 3 signos nesta quarta-feira (22 de abril)

O universo libera o dinheiro travado e muda o jogo para 3 signos nesta quarta-feira (22 de abril)

Imagem - O universo manda um recado claro e direto para Áries, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (22 de abril), e quem entender isso agora sai na frente

O universo manda um recado claro e direto para Áries, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (22 de abril), e quem entender isso agora sai na frente

Imagem - Hoje (22 de abril): depois da tensão, a quarta-feira abre espaço para resoluções, alívio e decisões mais alinhadas com quem você é agora

Hoje (22 de abril): depois da tensão, a quarta-feira abre espaço para resoluções, alívio e decisões mais alinhadas com quem você é agora

Áries: O dia favorece novas conexões e ideias que podem impulsionar seus planos. Aproveite para se posicionar com mais segurança. No amor, conversas importantes podem trazer mais clareza.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 2.

Touro: A rotina ganha mais estabilidade e você consegue resolver pendências importantes. Decisões ligadas à família podem trazer mais segurança. No amor, clima de reconciliação e harmonia.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 8.

Gêmeos: O dia traz movimento e boas oportunidades, principalmente em atividades em grupo. Use sua comunicação a seu favor. No amor, leveza e momentos agradáveis.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 5.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Algumas situações exigem mais paciência, mas os resultados tendem a ser positivos. Foque no que está ao seu alcance. No amor, parceria e apoio fazem diferença.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 3.

Leão: O dia favorece conquistas e reconhecimento, principalmente no trabalho. Confie mais no seu potencial. No amor, momentos felizes fortalecem a relação.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 5.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Virgem: Organização será a chave para aproveitar melhor as oportunidades do dia. Evite assumir riscos financeiros. No amor, conversas sinceras aproximam.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 2.

Libra: Um dia mais leve e produtivo, ideal para resolver questões pendentes. Evite distrações e mantenha o foco. No amor, harmonia e compreensão.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 2.

Escorpião: O momento favorece crescimento e novas possibilidades, principalmente no trabalho. Confie no seu instinto. No amor, conexão mais intensa.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 9.

Sagitário: O dia traz produtividade e reconhecimento pelos seus esforços. Evite exageros e cuide da rotina. No amor, apoio mútuo fortalece.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 2.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Capricórnio: Você pode se destacar pela sua dedicação e eficiência. Boas oportunidades surgem no caminho. No amor, estabilidade e parceria.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 1.

Aquário: O dia favorece retomadas e soluções para o que estava parado. Use sua criatividade para avançar. No amor, momentos especiais a dois.

Cor da sorte: Preto.

Número da sorte: 3.

Peixes: O dia traz sensibilidade e boas ideias para novos projetos. Confie mais no seu potencial. No amor, clima leve e acolhedor.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 7.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'

Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'
Imagem - Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você
Imagem - Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos

Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos