ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (22 de abril): decisões práticas e boas oportunidades marcam o dia

A quarta-feira traz uma combinação de progresso e cautela, favorecendo quem souber agir com equilíbrio e aproveitar as oportunidades com inteligência

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 22 de abril, chega com uma energia que mistura avanço e atenção, pedindo mais estratégia nas decisões e menos impulsividade. Há espaço para crescimento, principalmente em questões profissionais e financeiras, mas será importante observar detalhes e evitar riscos desnecessários. Relações também ganham destaque, com chances de fortalecer vínculos e resolver pendências. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia favorece novas conexões e ideias que podem impulsionar seus planos. Aproveite para se posicionar com mais segurança. No amor, conversas importantes podem trazer mais clareza.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 2.

Touro: A rotina ganha mais estabilidade e você consegue resolver pendências importantes. Decisões ligadas à família podem trazer mais segurança. No amor, clima de reconciliação e harmonia.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 8.

Gêmeos: O dia traz movimento e boas oportunidades, principalmente em atividades em grupo. Use sua comunicação a seu favor. No amor, leveza e momentos agradáveis.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 5.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer: Algumas situações exigem mais paciência, mas os resultados tendem a ser positivos. Foque no que está ao seu alcance. No amor, parceria e apoio fazem diferença.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 3.

Leão: O dia favorece conquistas e reconhecimento, principalmente no trabalho. Confie mais no seu potencial. No amor, momentos felizes fortalecem a relação.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 5.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Virgem: Organização será a chave para aproveitar melhor as oportunidades do dia. Evite assumir riscos financeiros. No amor, conversas sinceras aproximam.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 2.

Libra: Um dia mais leve e produtivo, ideal para resolver questões pendentes. Evite distrações e mantenha o foco. No amor, harmonia e compreensão.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 2.

Escorpião: O momento favorece crescimento e novas possibilidades, principalmente no trabalho. Confie no seu instinto. No amor, conexão mais intensa.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 9.

Sagitário: O dia traz produtividade e reconhecimento pelos seus esforços. Evite exageros e cuide da rotina. No amor, apoio mútuo fortalece.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 2.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Capricórnio: Você pode se destacar pela sua dedicação e eficiência. Boas oportunidades surgem no caminho. No amor, estabilidade e parceria.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 1.

Aquário: O dia favorece retomadas e soluções para o que estava parado. Use sua criatividade para avançar. No amor, momentos especiais a dois.

Cor da sorte: Preto.

Número da sorte: 3.

Peixes: O dia traz sensibilidade e boas ideias para novos projetos. Confie mais no seu potencial. No amor, clima leve e acolhedor.

Cor da sorte: Branco.