Cor e número da sorte de hoje (22 de abril): decisões práticas e boas oportunidades marcam o dia

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Giuliana Mancini
Publicado em 22 de abril de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 22 de abril, chega com uma energia que mistura avanço e atenção, pedindo mais estratégia nas decisões e menos impulsividade. Há espaço para crescimento, principalmente em questões profissionais e financeiras, mas será importante observar detalhes e evitar riscos desnecessários. Relações também ganham destaque, com chances de fortalecer vínculos e resolver pendências. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: O dia favorece novas conexões e ideias que podem impulsionar seus planos. Aproveite para se posicionar com mais segurança. No amor, conversas importantes podem trazer mais clareza.
Cor da sorte: Azul.
Número da sorte: 2.
Touro: A rotina ganha mais estabilidade e você consegue resolver pendências importantes. Decisões ligadas à família podem trazer mais segurança. No amor, clima de reconciliação e harmonia.
Cor da sorte: Cinza.
Número da sorte: 8.
Gêmeos: O dia traz movimento e boas oportunidades, principalmente em atividades em grupo. Use sua comunicação a seu favor. No amor, leveza e momentos agradáveis.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 5.
Perfume ideal para cada signo
Câncer: Algumas situações exigem mais paciência, mas os resultados tendem a ser positivos. Foque no que está ao seu alcance. No amor, parceria e apoio fazem diferença.
Cor da sorte: Vermelho.
Número da sorte: 3.
Leão: O dia favorece conquistas e reconhecimento, principalmente no trabalho. Confie mais no seu potencial. No amor, momentos felizes fortalecem a relação.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 5.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Virgem: Organização será a chave para aproveitar melhor as oportunidades do dia. Evite assumir riscos financeiros. No amor, conversas sinceras aproximam.
Cor da sorte: Pêssego.
Número da sorte: 2.
Libra: Um dia mais leve e produtivo, ideal para resolver questões pendentes. Evite distrações e mantenha o foco. No amor, harmonia e compreensão.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 2.
Escorpião: O momento favorece crescimento e novas possibilidades, principalmente no trabalho. Confie no seu instinto. No amor, conexão mais intensa.
Cor da sorte: Marrom.
Número da sorte: 9.
Sagitário: O dia traz produtividade e reconhecimento pelos seus esforços. Evite exageros e cuide da rotina. No amor, apoio mútuo fortalece.
Cor da sorte: Dourado.
Número da sorte: 2.
O drink que combina com cada signo
Capricórnio: Você pode se destacar pela sua dedicação e eficiência. Boas oportunidades surgem no caminho. No amor, estabilidade e parceria.
Cor da sorte: Vermelho.
Número da sorte: 1.
Aquário: O dia favorece retomadas e soluções para o que estava parado. Use sua criatividade para avançar. No amor, momentos especiais a dois.
Cor da sorte: Preto.
Número da sorte: 3.
Peixes: O dia traz sensibilidade e boas ideias para novos projetos. Confie mais no seu potencial. No amor, clima leve e acolhedor.
Cor da sorte: Branco.
Número da sorte: 7.