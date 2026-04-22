Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (22 de abril): depois da tensão, a quarta-feira abre espaço para resoluções, alívio e decisões mais alinhadas com quem você é agora

Com mais clareza e equilíbrio, o momento favorece acordos, reconexões e passos mais seguros na direção certa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 06:02

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada or IA

A quarta, dia 22 de abril, chega trazendo uma sensação de reorganização. O que parecia confuso começa a fazer sentido, e decisões se tornam mais naturais. É um dia que favorece acordos, reconexões e avanços mais consistentes. A energia pede maturidade, mas também traz recompensa para quem soube esperar.

Áries: Hoje você sente mais clareza para agir. Decisões ficam mais fáceis e o caminho mais definido. No amor, o clima melhora com mais entendimento. Dica cósmica: Agora é hora de agir com consciência.

Touro: Hoje traz mais estabilidade. Situações começam a se ajustar naturalmente. No amor, o dia favorece segurança emocional. Dica cósmica: O que é sólido permanece.

Gêmeos: Hoje favorece comunicação fluida. Conversas resolvem o que estava travado. No amor, conexão melhora. Dica cósmica: Falar certo muda tudo.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Hoje traz mais equilíbrio emocional. Você se sente mais centrado para lidar com situações. No amor, o clima é mais leve. Dica cósmica: Calma também é força.

Leão: Hoje favorece reconhecimento. Você pode perceber resultados de esforços recentes. No amor, mais harmonia. Dica cósmica: Confie no seu processo.

Virgem: Hoje traz organização e sensação de controle. Você consegue colocar tudo em ordem. No amor, mais estabilidade. Dica cósmica: Organização traz paz.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje favorece decisões equilibradas. Você consegue enxergar melhor os dois lados. No amor, harmonia cresce. Dica cósmica: Equilíbrio é escolha.

Escorpião: Hoje traz mais leveza emocional. Você consegue soltar o que estava pesado. No amor, conexão melhora. Dica cósmica: Soltar também é evoluir.

Sagitário: Hoje favorece movimento com mais consciência. Você pode retomar planos com mais segurança. No amor, mais clareza. Dica cósmica: Avançar com direção faz diferença.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje traz resultados concretos. Esforços começam a aparecer. No amor, mais estabilidade. Dica cósmica: Persistência sempre vale.

Aquário: Hoje favorece novas ideias e soluções. Você encontra caminhos diferentes. No amor, mais leveza. Dica cósmica: Inovar também traz equilíbrio.

Peixes: Hoje traz mais clareza emocional. Você entende melhor o que sente e o que quer. No amor, mais segurança. Dica cósmica: Entender é o primeiro passo para transformar.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'

Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'
Imagem - Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você
Imagem - Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos

Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos