ASTROLOGIA

Hoje (22 de abril): depois da tensão, a quarta-feira abre espaço para resoluções, alívio e decisões mais alinhadas com quem você é agora

Com mais clareza e equilíbrio, o momento favorece acordos, reconexões e passos mais seguros na direção certa

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 06:02

Signos Crédito: Imagem gerada or IA

A quarta, dia 22 de abril, chega trazendo uma sensação de reorganização. O que parecia confuso começa a fazer sentido, e decisões se tornam mais naturais. É um dia que favorece acordos, reconexões e avanços mais consistentes. A energia pede maturidade, mas também traz recompensa para quem soube esperar.

Áries: Hoje você sente mais clareza para agir. Decisões ficam mais fáceis e o caminho mais definido. No amor, o clima melhora com mais entendimento. Dica cósmica: Agora é hora de agir com consciência.

Touro: Hoje traz mais estabilidade. Situações começam a se ajustar naturalmente. No amor, o dia favorece segurança emocional. Dica cósmica: O que é sólido permanece.

Gêmeos: Hoje favorece comunicação fluida. Conversas resolvem o que estava travado. No amor, conexão melhora. Dica cósmica: Falar certo muda tudo.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer: Hoje traz mais equilíbrio emocional. Você se sente mais centrado para lidar com situações. No amor, o clima é mais leve. Dica cósmica: Calma também é força.

Leão: Hoje favorece reconhecimento. Você pode perceber resultados de esforços recentes. No amor, mais harmonia. Dica cósmica: Confie no seu processo.

Virgem: Hoje traz organização e sensação de controle. Você consegue colocar tudo em ordem. No amor, mais estabilidade. Dica cósmica: Organização traz paz.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: Hoje favorece decisões equilibradas. Você consegue enxergar melhor os dois lados. No amor, harmonia cresce. Dica cósmica: Equilíbrio é escolha.

Escorpião: Hoje traz mais leveza emocional. Você consegue soltar o que estava pesado. No amor, conexão melhora. Dica cósmica: Soltar também é evoluir.

Sagitário: Hoje favorece movimento com mais consciência. Você pode retomar planos com mais segurança. No amor, mais clareza. Dica cósmica: Avançar com direção faz diferença.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Capricórnio: Hoje traz resultados concretos. Esforços começam a aparecer. No amor, mais estabilidade. Dica cósmica: Persistência sempre vale.

Aquário: Hoje favorece novas ideias e soluções. Você encontra caminhos diferentes. No amor, mais leveza. Dica cósmica: Inovar também traz equilíbrio.