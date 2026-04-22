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O universo libera o dinheiro travado e muda o jogo para 3 signos hoje (22 de abril)

Depois de bloqueios e inseguranças, uma virada financeira inesperada abre caminho para ganhos e mais estabilidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 07:14

Signos, fortuna, dinheiro, sorte
Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um período de bloqueios e inseguranças, uma virada inesperada coloca esses signos diante de uma nova realidade financeira, onde receber se torna tão natural quanto necessário. Esta quarta-feira, dia 22 de abril, marca um ponto de ruptura importante quando o assunto é dinheiro. O que antes parecia travado, lento ou até fora de alcance começa a se movimentar com força, abrindo espaço para ganhos, oportunidades e uma nova mentalidade financeira. Mais do que sorte, é um momento de mudança interna que destrava o fluxo e permite que o dinheiro finalmente circule. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo manda um recado claro e direto para Áries, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (22 de abril), e quem entender isso agora sai na frente

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Imagem - Hoje (22 de abril): depois da tensão, a quarta-feira abre espaço para resoluções, alívio e decisões mais alinhadas com quem você é agora

Hoje (22 de abril): depois da tensão, a quarta-feira abre espaço para resoluções, alívio e decisões mais alinhadas com quem você é agora

Gêmeos: O dinheiro começa a fluir com mais consistência e, dessa vez, não parece algo passageiro. Há um reconhecimento claro de que tudo o que você construiu até aqui está dando resultado, e isso traz não só alívio, mas também confiança. O mais importante agora é observar o que funcionou e manter esse ritmo, porque essa fase pode se prolongar mais do que você imagina. Existe uma sensação de evolução real, como se a vida estivesse provando que nada é fixo e que mudanças positivas são, sim, possíveis.

Dica cósmica: Confie no seu processo e não abandone estratégias que já provaram funcionar.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Câncer: Sua vida financeira entra em uma fase de crescimento que pode surpreender até você. Existe uma mudança de postura acontecendo, onde o dinheiro deixa de ser um tema desconfortável e passa a ser algo necessário e bem-vindo. Essa entrada de recursos vem de forma mais leve do que o esperado, e você não resiste a ela. Ao contrário, começa a enxergar como isso pode trazer segurança e estabilidade, especialmente dentro de casa. A tendência é usar esse momento com responsabilidade, fortalecendo sua base.

Dica cósmica: Permita-se receber sem culpa e pense no longo prazo ao administrar esse ganho.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Peixes: O cenário financeiro começa a se suavizar, trazendo uma sensação de alívio depois de um período de dúvidas ou limitações. O que antes parecia difícil de sustentar agora ganha mais fluidez, e isso muda completamente sua energia. Existe uma percepção de que tudo o que foi entregue e sacrificado começa a retornar, criando um equilíbrio mais justo. Você se sente pronto para receber e, mais do que isso, para transformar esse dinheiro em algo duradouro.

Dica cósmica: Use esse momento para estruturar melhor sua vida financeira e evitar repetir padrões antigos.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Câncer Dinheiro Gêmeos Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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