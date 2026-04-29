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Cor e número da sorte de hoje (29 de abril): crescimento, clareza e boas surpresas movimentam o dia

A quarta-feira chega com energia de evolução e decisões mais conscientes, favorecendo avanços e conexões importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 29 de abril, traz uma sensação de progresso acompanhada de mais clareza emocional. Situações começam a fazer mais sentido, facilitando escolhas e fortalecendo relações. É um bom momento para confiar no seu esforço, manter o foco e aproveitar oportunidades que podem surgir de forma inesperada. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Hoje sua presença ganha destaque e sua postura responsável pode abrir portas importantes. Existe chance de conhecer alguém influente que contribui para seus objetivos. Resultados de esforços anteriores começam a aparecer, trazendo mais confiança.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 5

Touro: O dia traz alegria e possibilidade de ganhos significativos, principalmente em questões materiais. Algo que parecia parado pode finalmente avançar. Relações ficam mais leves e o apoio de quem está ao seu lado faz diferença.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 6

Gêmeos: Um dia favorável para fortalecer vínculos e relembrar bons momentos. Pequenos gestos fazem diferença nas relações. Financeiramente, a estabilidade se mantém e novas oportunidades podem surgir de forma sutil.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 8

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Câncer: O dia favorece reconexões e melhora em relações que estavam desgastadas. Sua disposição para ajudar os outros fortalece sua imagem e traz retorno positivo. Emoções ficam mais intensas, mas também mais claras.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 9

Leão: A rotina pode ficar mais intensa, mas sua capacidade de organização ajuda a dar conta de tudo. Resultados vêm quando você mantém a calma e o foco. Momentos sociais também trazem leveza ao dia.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Virgem: O dia traz leveza e boas surpresas, principalmente em encontros e conexões. Relações se fortalecem e há espaço para momentos agradáveis com pessoas próximas. Apenas evite pressa para manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 9

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Um dia positivo, mas que pede atenção às responsabilidades. Organizar melhor suas tarefas evita cobranças desnecessárias. No campo afetivo, pequenos gestos podem fortalecer vínculos importantes.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 9

Escorpião: Um dia importante para dar andamento a planos e desejos antigos. Situações começam a evoluir, principalmente na vida pessoal. Viagens ou mudanças na rotina podem trazer bons resultados.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Sagitário: A sorte tende a caminhar ao seu lado hoje, facilitando conquistas e resoluções. O dia favorece crescimento financeiro e boas notícias no trabalho. Momentos com a família trazem ainda mais satisfação.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O dia pode trazer movimentação e novas responsabilidades. Mesmo com uma rotina mais intensa, você consegue manter o controle e avançar. O apoio de pessoas experientes será essencial.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 7

Aquário: Um dia leve e positivo, principalmente nas relações. Evitar reações impulsivas ajuda a manter a harmonia. Situações importantes tendem a se resolver com mais facilidade.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 6

Peixes: O dia pede mais atenção aos pensamentos e decisões. Evitar excessos mentais ajuda a manter o equilíbrio. Novas ideias surgem e podem abrir caminhos interessantes para o futuro.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 2

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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