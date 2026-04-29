Cor e número da sorte de hoje (29 de abril): crescimento, clareza e boas surpresas movimentam o dia

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Giuliana Mancini
Publicado em 29 de abril de 2026 às 09:00
Hoje, dia 29 de abril, traz uma sensação de progresso acompanhada de mais clareza emocional. Situações começam a fazer mais sentido, facilitando escolhas e fortalecendo relações. É um bom momento para confiar no seu esforço, manter o foco e aproveitar oportunidades que podem surgir de forma inesperada. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: Hoje sua presença ganha destaque e sua postura responsável pode abrir portas importantes. Existe chance de conhecer alguém influente que contribui para seus objetivos. Resultados de esforços anteriores começam a aparecer, trazendo mais confiança.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 5
Touro: O dia traz alegria e possibilidade de ganhos significativos, principalmente em questões materiais. Algo que parecia parado pode finalmente avançar. Relações ficam mais leves e o apoio de quem está ao seu lado faz diferença.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 6
Gêmeos: Um dia favorável para fortalecer vínculos e relembrar bons momentos. Pequenos gestos fazem diferença nas relações. Financeiramente, a estabilidade se mantém e novas oportunidades podem surgir de forma sutil.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 8
O cachorro que representa cada signo
Câncer: O dia favorece reconexões e melhora em relações que estavam desgastadas. Sua disposição para ajudar os outros fortalece sua imagem e traz retorno positivo. Emoções ficam mais intensas, mas também mais claras.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 9
Leão: A rotina pode ficar mais intensa, mas sua capacidade de organização ajuda a dar conta de tudo. Resultados vêm quando você mantém a calma e o foco. Momentos sociais também trazem leveza ao dia.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 4
Virgem: O dia traz leveza e boas surpresas, principalmente em encontros e conexões. Relações se fortalecem e há espaço para momentos agradáveis com pessoas próximas. Apenas evite pressa para manter o equilíbrio.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 9
O café ideal para cada signo
Libra: Um dia positivo, mas que pede atenção às responsabilidades. Organizar melhor suas tarefas evita cobranças desnecessárias. No campo afetivo, pequenos gestos podem fortalecer vínculos importantes.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 9
Escorpião: Um dia importante para dar andamento a planos e desejos antigos. Situações começam a evoluir, principalmente na vida pessoal. Viagens ou mudanças na rotina podem trazer bons resultados.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 3
Sagitário: A sorte tende a caminhar ao seu lado hoje, facilitando conquistas e resoluções. O dia favorece crescimento financeiro e boas notícias no trabalho. Momentos com a família trazem ainda mais satisfação.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 5
A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto
Capricórnio: O dia pode trazer movimentação e novas responsabilidades. Mesmo com uma rotina mais intensa, você consegue manter o controle e avançar. O apoio de pessoas experientes será essencial.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 7
Aquário: Um dia leve e positivo, principalmente nas relações. Evitar reações impulsivas ajuda a manter a harmonia. Situações importantes tendem a se resolver com mais facilidade.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 6
Peixes: O dia pede mais atenção aos pensamentos e decisões. Evitar excessos mentais ajuda a manter o equilíbrio. Novas ideias surgem e podem abrir caminhos interessantes para o futuro.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 2