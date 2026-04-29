ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (29 de abril): crescimento, clareza e boas surpresas movimentam o dia

A quarta-feira chega com energia de evolução e decisões mais conscientes, favorecendo avanços e conexões importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 29 de abril, traz uma sensação de progresso acompanhada de mais clareza emocional. Situações começam a fazer mais sentido, facilitando escolhas e fortalecendo relações. É um bom momento para confiar no seu esforço, manter o foco e aproveitar oportunidades que podem surgir de forma inesperada. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje sua presença ganha destaque e sua postura responsável pode abrir portas importantes. Existe chance de conhecer alguém influente que contribui para seus objetivos. Resultados de esforços anteriores começam a aparecer, trazendo mais confiança.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 5

Touro: O dia traz alegria e possibilidade de ganhos significativos, principalmente em questões materiais. Algo que parecia parado pode finalmente avançar. Relações ficam mais leves e o apoio de quem está ao seu lado faz diferença.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 6

Gêmeos: Um dia favorável para fortalecer vínculos e relembrar bons momentos. Pequenos gestos fazem diferença nas relações. Financeiramente, a estabilidade se mantém e novas oportunidades podem surgir de forma sutil.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 8

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Câncer: O dia favorece reconexões e melhora em relações que estavam desgastadas. Sua disposição para ajudar os outros fortalece sua imagem e traz retorno positivo. Emoções ficam mais intensas, mas também mais claras.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 9

Leão: A rotina pode ficar mais intensa, mas sua capacidade de organização ajuda a dar conta de tudo. Resultados vêm quando você mantém a calma e o foco. Momentos sociais também trazem leveza ao dia.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Virgem: O dia traz leveza e boas surpresas, principalmente em encontros e conexões. Relações se fortalecem e há espaço para momentos agradáveis com pessoas próximas. Apenas evite pressa para manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 9

O café ideal para cada signo 1 de 13

Libra: Um dia positivo, mas que pede atenção às responsabilidades. Organizar melhor suas tarefas evita cobranças desnecessárias. No campo afetivo, pequenos gestos podem fortalecer vínculos importantes.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 9

Escorpião: Um dia importante para dar andamento a planos e desejos antigos. Situações começam a evoluir, principalmente na vida pessoal. Viagens ou mudanças na rotina podem trazer bons resultados.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Sagitário: A sorte tende a caminhar ao seu lado hoje, facilitando conquistas e resoluções. O dia favorece crescimento financeiro e boas notícias no trabalho. Momentos com a família trazem ainda mais satisfação.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Capricórnio: O dia pode trazer movimentação e novas responsabilidades. Mesmo com uma rotina mais intensa, você consegue manter o controle e avançar. O apoio de pessoas experientes será essencial.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 7

Aquário: Um dia leve e positivo, principalmente nas relações. Evitar reações impulsivas ajuda a manter a harmonia. Situações importantes tendem a se resolver com mais facilidade.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 6

Peixes: O dia pede mais atenção aos pensamentos e decisões. Evitar excessos mentais ajuda a manter o equilíbrio. Novas ideias surgem e podem abrir caminhos interessantes para o futuro.

Cor da sorte: Azul