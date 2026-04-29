AFRICANAS

Nem com mais vagas: veja quais seleções caíram e estão fora da Copa do Mundo

De crises de gestão ao caso inusitado da Eritreia, veja por que 44 seleções ficaram pelo caminho e quem são as novas forças que ocuparão os lugares dos gigantes em 2026



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 29 de abril de 2026 às 10:00

Meschack Elia, da RD Congo, comemorando seu gol sobre a Nigéria, em jogo válido pelas Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026 Crédito: Reprodução/Instagram/@fecofadrc

Com a Copa do Mundo chegando, as 48 seleções estão dispostas a escreverem uma nova história no mundo do futebol. No entanto, existem alguns países que não se classificaram (como por exemplo, o caso da Itália, País de Gales e Polonia).

Para o continente africano, o torneio também será marcado por ausências de peso que redefinem a sua posição do futebol local.

Mesmo com o aumento de vagas destinadas à Confederação Africana de Futebol (CAF), que agora conta com nove classificações diretas, 44 seleções ficaram pelo caminho em uma eliminatória repleta de zebras e dramas. Confira a história de algumas abaixo:

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 1 de 42

O tombo dos "Algozes" do Brasil

Para o torcedor brasileiro, a ausência de Nigéria e Camarões traz um misto de surpresa e alívio. Ambas as seleções foram responsáveis por traumas históricos do Brasil em Olimpíadas: a Nigéria em Atlanta (1996) e Camarões em Sydney (2000).

A queda da Nigéria foi, talvez, a mais impactante do continente. As "Super Águias" foram eliminadas pela República Democrática do Congo em uma decisão dramática nos pênaltis (4 a 3), após um empate por 1 a 1 em Rabat.

O fracasso nigeriano expôs problemas de gestão, trocas constantes de técnicos e uma incapacidade de transformar talentos individuais em um coletivo sólido.

Já Camarões viu o sonho do Mundial escapar ainda na fase de grupos. Os "Leões Indomáveis" foram superados pela consistência de Cabo Verde, que garantiu uma vaga histórica.

Sem o brilho de outrora, a seleção camaronesa não conseguiu sequer a classificação através do ranking dos melhores segundos colocados, confirmando uma crise geracional.

Zebras e Ascensões: A vez da RD Congo

Se por um lado gigantes caíram, a República Democrática do Congo emergiu como uma das grandes histórias destas Eliminatórias.

Além de despachar a Nigéria e Camarões em fases decisivas, os congoleses carimbaram sua estadia definitiva no Mundial de 2026 ao vencerem a Jamaica na repescagem intercontinental.

O feito remete a outros momentos de glória do futebol do país, como quando o TP Mazembe surpreendeu o Internacional no Mundial de Clubes de 2010.

Além da RD Congo se classificar de forma inédita, outros casos como Curaçao, Cabo Verde e Uzbequistão, fizeram história nas Eliminatórias e buscam fazer uma boa estreia na sua primeira Copa do Mundo.

O caso atípico da Eritreia

Voltando nas Eliminatórias da África de 2026, antes mesmo da bola rolar oficialmente, a competição já registrava sua primeira baixa por motivos extracampo.

A Eritreia anunciou sua desistência da competição por uma decisão governamental drástica: o medo de que seus atletas aproveitassem as viagens para jogos fora de casa para pedir asilo político em outros países.

Sem disputar uma partida oficial desde 2020, o país acabou perdendo até sua posição no ranking da FIFA.

O saldo final das ausências

Além dos nomes mais tradicionais, outras seleções que vinham em ascensão, como Mali e Burkina Faso, também não resistiram ao alto nível de competitividade e ficaram de fora.

Confira ao todo, a lista das seleções africanas que não se classificaram para a Copa do Mundo de 2026:

• Angola

• Benin

• Botsuana

• Burkina Faso

• Burundi

• Camarões

• Chade

• Comores

• Congo

• Djibuti

• Essuatíni

• Etiópia

• Eritreia

• Gabão

• Gâmbia

• Guiné

• Guiné-Bissau

• Guiné Equatorial

• Lesoto

• Libéria

• Líbia

• Madagascar

• Malawi

• Mali

• Mauritânia

• Maurício

• Moçambique

• Namíbia

• Níger

• Nigéria

• Quênia

• República Centro-Africana

• Ruanda

• São Tomé e Príncipe

• Seicheles

• Serra Leoa

• Somália

• Sudão

• Sudão do Sul

• Tanzânia

• Togo

• Uganda

• Zâmbia

• Zimbábue