Nem com mais vagas: veja quais seleções caíram e estão fora da Copa do Mundo

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Agência Correio
Raphael Miras
Publicado em 29 de abril de 2026 às 10:00
Com a Copa do Mundo chegando, as 48 seleções estão dispostas a escreverem uma nova história no mundo do futebol. No entanto, existem alguns países que não se classificaram (como por exemplo, o caso da Itália, País de Gales e Polonia).
Para o continente africano, o torneio também será marcado por ausências de peso que redefinem a sua posição do futebol local.
Mesmo com o aumento de vagas destinadas à Confederação Africana de Futebol (CAF), que agora conta com nove classificações diretas, 44 seleções ficaram pelo caminho em uma eliminatória repleta de zebras e dramas. Confira a história de algumas abaixo:
Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026
Para o torcedor brasileiro, a ausência de Nigéria e Camarões traz um misto de surpresa e alívio. Ambas as seleções foram responsáveis por traumas históricos do Brasil em Olimpíadas: a Nigéria em Atlanta (1996) e Camarões em Sydney (2000).
A queda da Nigéria foi, talvez, a mais impactante do continente. As "Super Águias" foram eliminadas pela República Democrática do Congo em uma decisão dramática nos pênaltis (4 a 3), após um empate por 1 a 1 em Rabat.
O fracasso nigeriano expôs problemas de gestão, trocas constantes de técnicos e uma incapacidade de transformar talentos individuais em um coletivo sólido.
Já Camarões viu o sonho do Mundial escapar ainda na fase de grupos. Os "Leões Indomáveis" foram superados pela consistência de Cabo Verde, que garantiu uma vaga histórica.
Sem o brilho de outrora, a seleção camaronesa não conseguiu sequer a classificação através do ranking dos melhores segundos colocados, confirmando uma crise geracional.
Se por um lado gigantes caíram, a República Democrática do Congo emergiu como uma das grandes histórias destas Eliminatórias.
Além de despachar a Nigéria e Camarões em fases decisivas, os congoleses carimbaram sua estadia definitiva no Mundial de 2026 ao vencerem a Jamaica na repescagem intercontinental.
O feito remete a outros momentos de glória do futebol do país, como quando o TP Mazembe surpreendeu o Internacional no Mundial de Clubes de 2010.
Além da RD Congo se classificar de forma inédita, outros casos como Curaçao, Cabo Verde e Uzbequistão, fizeram história nas Eliminatórias e buscam fazer uma boa estreia na sua primeira Copa do Mundo.
Voltando nas Eliminatórias da África de 2026, antes mesmo da bola rolar oficialmente, a competição já registrava sua primeira baixa por motivos extracampo.
A Eritreia anunciou sua desistência da competição por uma decisão governamental drástica: o medo de que seus atletas aproveitassem as viagens para jogos fora de casa para pedir asilo político em outros países.
Sem disputar uma partida oficial desde 2020, o país acabou perdendo até sua posição no ranking da FIFA.
Além dos nomes mais tradicionais, outras seleções que vinham em ascensão, como Mali e Burkina Faso, também não resistiram ao alto nível de competitividade e ficaram de fora.
Confira ao todo, a lista das seleções africanas que não se classificaram para a Copa do Mundo de 2026:
• Angola
• Benin
• Botsuana
• Burkina Faso
• Burundi
• Camarões
• Chade
• Comores
• Congo
• Djibuti
• Essuatíni
• Etiópia
• Eritreia
• Gabão
• Gâmbia
• Guiné
• Guiné-Bissau
• Guiné Equatorial
• Lesoto
• Libéria
• Líbia
• Madagascar
• Malawi
• Mali
• Mauritânia
• Maurício
• Moçambique
• Namíbia
• Níger
• Nigéria
• Quênia
• República Centro-Africana
• Ruanda
• São Tomé e Príncipe
• Seicheles
• Serra Leoa
• Somália
• Sudão
• Sudão do Sul
• Tanzânia
• Togo
• Uganda
• Zâmbia
• Zimbábue
Com a ausência de vozes potentes como a da Nigéria e o "rugido" de Camarões silenciado, a África chegará à América do Norte com uma cara renovada, provando que, no futebol moderno, a tradição já não entra mais em campo sozinha.