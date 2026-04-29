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Hoje (29 de abril) pede estratégia: amor avança, carreira exige decisões e dinheiro cobra cautela

O dia traz um convite claro para agir com consciência e maturidade, equilibrando emoções, ambição e planejamento para aproveitar oportunidades sem cair em armadilhas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de abril de 2026 às 03:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 29 de abril, a energia favorece quem pensa antes de agir. Ao longo do dia, organização, comunicação clara e decisões bem calculadas fazem toda a diferença. Há espaço para avanços no amor, crescimento na carreira e mais controle financeiro, desde que você evite impulsos e mantenha o foco no que realmente importa. Veja a previsão do site "The Economic Times".

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Áries: Hoje é dia de disciplina e evolução pessoal, com avanços no trabalho vindo da sua atenção aos detalhes e não da pressa; no amor, a sinceridade resolve pendências e aproxima; cuide do corpo com rotina mais saudável e evite atalhos financeiros. Dica cósmica: Consistência vale mais do que intensidade.

Touro: Hoje você se destaca pelo carisma e pela segurança nas decisões, com progresso profissional vindo da constância; no amor, clima leve e envolvente favorece conexões; nas finanças, escolha qualidade em vez de impulso. Dica cósmica: Vá com calma, mas vá firme.

Gêmeos: Hoje pede organização emocional e foco nas pendências, especialmente no trabalho; no amor, conversas profundas trazem mais clareza; cuide da mente desacelerando e priorizando o descanso; financeiramente, resolva o que está em aberto antes de avançar. Dica cósmica: Simplifique para avançar melhor.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer: Hoje favorece comunicação e visibilidade, com boas chances de reconhecimento profissional; no amor, abrir o coração fortalece vínculos; cuide da alimentação e do ritmo; dinheiro se mantém estável se evitar decisões emocionais. Dica cósmica: Fale com clareza e confiança.

Leão: Hoje exige controle e planejamento financeiro, com progresso na carreira vindo da calma diante de desafios; no amor, sua presença traz segurança; cuide do equilíbrio entre esforço e descanso; evite gastos escondidos. Dica cósmica: Menos impulso, mais estratégia.

Virgem: Hoje você ganha força ao agir com precisão e organização, com boas oportunidades de liderança; no amor, paciência evita conflitos; cuide da rotina para manter a energia alta; financeiramente, atenção a acordos e detalhes. Dica cósmica: Pensar antes de agir é seu maior trunfo.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Hoje pede introspecção e equilíbrio interno, com avanços acontecendo nos bastidores; no amor, conversas sinceras curam; cuide da mente com pausas e silêncio; no dinheiro, evite decisões por impulso. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido agora.

Escorpião: Hoje favorece conexões e trabalho em equipe, com oportunidades vindo de pessoas próximas; no amor, laços se aprofundam; cuide do estresse com movimento; nas finanças, evite riscos desnecessários. Dica cósmica: Confie mais na construção coletiva.

Sagitário: Hoje ilumina sua carreira e imagem pública, com chances de reconhecimento se agir com responsabilidade; no amor, presença e atenção fazem diferença; cuide do sono; dinheiro cresce com disciplina. Dica cósmica: Sucesso exige constância.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
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Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Capricórnio: Hoje inspira planejamento e expansão, com decisões importantes ligadas ao futuro; no amor, diálogo maduro fortalece; cuide da rotina para manter estabilidade; finanças pedem organização. Dica cósmica: Pense no longo prazo.

Aquário: Hoje traz profundidade emocional e atenção aos recursos compartilhados; no trabalho, foco individual rende mais; no amor, honestidade fortalece; cuide da mente desacelerando; evite gastos impulsivos. Dica cósmica: Clareza interna evita erros externos.

Peixes: Hoje destaca parcerias e colaboração, com progresso vindo do trabalho em conjunto; no amor, escuta e diálogo criam harmonia; cuide da energia emocional; dinheiro se mantém estável com planejamento. Dica cósmica: Dividir responsabilidades alivia o caminho.

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