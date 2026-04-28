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Cor e número da sorte de hoje (28 de abril): foco, ajustes e boas oportunidades movimentam o dia

A terça-feira chega com energia produtiva, favorecendo decisões práticas e avanços que dependem de organização e atenção

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, dia 28 de abril, pede mais presença nas escolhas e responsabilidade com o que está em andamento. Pequenos ajustes podem destravar situações importantes, enquanto atitudes mais conscientes ajudam a evitar desgastes. É um bom momento para agir com estratégia e aproveitar oportunidades que surgem de forma discreta, mas promissora. Veja a previsão do site "India TV News".

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Hoje (28 de abril) marca um ponto de virada importante e pode abrir caminhos decisivos para quem agir com estratégia e cabeça fria

Áries: Hoje tende a ser positivo, principalmente para resolver questões domésticas e organizar assuntos pessoais. Você pode perceber avanços importantes ligados a filhos ou projetos de longo prazo. No trabalho, a atenção aos detalhes faz diferença e pode trazer bons resultados. Relações ficam mais harmoniosas, favorecendo o clima ao seu redor.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 1

Touro: O dia traz novas experiências, mas pede cuidado com excessos, principalmente financeiros. Evitar distrações será essencial para manter o foco e aproveitar melhor as oportunidades. A parte da tarde tende a fluir com mais facilidade, trazendo ganhos proporcionais ao seu esforço.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

Gêmeos: Um dia marcante, com possibilidade de crescimento e reconhecimento. Mudanças recentes começam a mostrar resultados e podem abrir portas importantes. Viagens a trabalho ou novas responsabilidades podem surgir. Apenas evite agir por impulso em questões emocionais.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 2

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: O dia traz alívio e sensação de renovação. Você tende a se sentir mais leve para focar no que realmente importa. Conselhos de alguém experiente podem acelerar seus planos. Evite interferências externas e siga seu próprio ritmo para tomar decisões.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 9

Leão: Um dia excelente para cuidar da rotina e da saúde. Pequenas mudanças no dia a dia já começam a trazer bons resultados. Você se sente mais independente para lidar com tarefas e isso aumenta sua confiança. Planos ligados ao lar também podem avançar.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Virgem: O dia traz leveza e momentos agradáveis, principalmente em família. Resolver conflitos antigos pode trazer alívio emocional. No trabalho, é importante manter o foco e buscar orientação antes de decisões maiores. Equilibrar razão e emoção será essencial.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 2

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Um dia especial, com destaque para sua vida social e reconhecimento em ambientes coletivos. Ajustes no comportamento podem melhorar relações familiares. Evite procrastinar e mantenha seus planos mais reservados. Soluções para questões profissionais começam a surgir.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 6

Escorpião: O dia pede mais cautela e discrição. Evite confiar demais em pessoas que você ainda não conhece bem. Buscar conselho de alguém próximo pode trazer mais segurança para decisões importantes. A energia favorece momentos de introspecção e conexão pessoal.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Sagitário: O dia pode ser mais estável, com foco em organização e ajustes práticos. Questões financeiras tendem a se alinhar, principalmente se você agir com planejamento. Notícias no trabalho podem trazer mais clareza sobre os próximos passos.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 7

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Um dia produtivo, ideal para colocar pendências em ordem. Seu senso de organização será essencial para avançar com mais segurança. Fique atento a pessoas que podem tentar se aproveitar da sua boa vontade. Reconhecer seu valor faz toda a diferença agora.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 6

Aquário: O dia abre espaço para boas oportunidades, principalmente quando você se posiciona com mais firmeza. Ajudar os outros pode trazer satisfação, mas é importante manter o equilíbrio emocional. Relações se fortalecem e o clima no trabalho tende a ser positivo.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

Peixes: Um dia positivo para cuidar de si e da sua rotina. Sua postura mais responsável tende a atrair boas oportunidades. Finalizar tarefas pendentes traz sensação de alívio. Apenas redobre a atenção em questões financeiras e durante deslocamentos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 1

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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