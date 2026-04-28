ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (28 de abril): foco, ajustes e boas oportunidades movimentam o dia

A terça-feira chega com energia produtiva, favorecendo decisões práticas e avanços que dependem de organização e atenção

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, dia 28 de abril, pede mais presença nas escolhas e responsabilidade com o que está em andamento. Pequenos ajustes podem destravar situações importantes, enquanto atitudes mais conscientes ajudam a evitar desgastes. É um bom momento para agir com estratégia e aproveitar oportunidades que surgem de forma discreta, mas promissora. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje tende a ser positivo, principalmente para resolver questões domésticas e organizar assuntos pessoais. Você pode perceber avanços importantes ligados a filhos ou projetos de longo prazo. No trabalho, a atenção aos detalhes faz diferença e pode trazer bons resultados. Relações ficam mais harmoniosas, favorecendo o clima ao seu redor.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 1

Touro: O dia traz novas experiências, mas pede cuidado com excessos, principalmente financeiros. Evitar distrações será essencial para manter o foco e aproveitar melhor as oportunidades. A parte da tarde tende a fluir com mais facilidade, trazendo ganhos proporcionais ao seu esforço.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

Gêmeos: Um dia marcante, com possibilidade de crescimento e reconhecimento. Mudanças recentes começam a mostrar resultados e podem abrir portas importantes. Viagens a trabalho ou novas responsabilidades podem surgir. Apenas evite agir por impulso em questões emocionais.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 2

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Câncer: O dia traz alívio e sensação de renovação. Você tende a se sentir mais leve para focar no que realmente importa. Conselhos de alguém experiente podem acelerar seus planos. Evite interferências externas e siga seu próprio ritmo para tomar decisões.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 9

Leão: Um dia excelente para cuidar da rotina e da saúde. Pequenas mudanças no dia a dia já começam a trazer bons resultados. Você se sente mais independente para lidar com tarefas e isso aumenta sua confiança. Planos ligados ao lar também podem avançar.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 3

Virgem: O dia traz leveza e momentos agradáveis, principalmente em família. Resolver conflitos antigos pode trazer alívio emocional. No trabalho, é importante manter o foco e buscar orientação antes de decisões maiores. Equilibrar razão e emoção será essencial.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 2

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Libra: Um dia especial, com destaque para sua vida social e reconhecimento em ambientes coletivos. Ajustes no comportamento podem melhorar relações familiares. Evite procrastinar e mantenha seus planos mais reservados. Soluções para questões profissionais começam a surgir.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 6

Escorpião: O dia pede mais cautela e discrição. Evite confiar demais em pessoas que você ainda não conhece bem. Buscar conselho de alguém próximo pode trazer mais segurança para decisões importantes. A energia favorece momentos de introspecção e conexão pessoal.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Sagitário: O dia pode ser mais estável, com foco em organização e ajustes práticos. Questões financeiras tendem a se alinhar, principalmente se você agir com planejamento. Notícias no trabalho podem trazer mais clareza sobre os próximos passos.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 7

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Capricórnio: Um dia produtivo, ideal para colocar pendências em ordem. Seu senso de organização será essencial para avançar com mais segurança. Fique atento a pessoas que podem tentar se aproveitar da sua boa vontade. Reconhecer seu valor faz toda a diferença agora.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 6

Aquário: O dia abre espaço para boas oportunidades, principalmente quando você se posiciona com mais firmeza. Ajudar os outros pode trazer satisfação, mas é importante manter o equilíbrio emocional. Relações se fortalecem e o clima no trabalho tende a ser positivo.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

Peixes: Um dia positivo para cuidar de si e da sua rotina. Sua postura mais responsável tende a atrair boas oportunidades. Finalizar tarefas pendentes traz sensação de alívio. Apenas redobre a atenção em questões financeiras e durante deslocamentos.

Cor da sorte: Laranja