ASTROLOGIA

A solidão chega ao fim para 3 signos após o dia de hoje (28 de abril) e uma nova fase de conexão começa

Depois de um período mais fechado e introspectivo, esses signos encontram caminhos para se reconectar e deixar o isolamento para trás

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2026 às 13:00

Vida leve para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 28 de abril, marca um ponto importante para quem vinha se sentindo mais distante, sozinho ou desconectado. Aos poucos, a energia muda e traz mais abertura emocional, vontade de se aproximar e até coragem para admitir o que estava sendo evitado. Esse movimento faz com que relações se fortaleçam e novas conexões surjam de forma mais natural.

Gêmeos: Você percebe que se afastou mais do que gostaria e começa a sentir falta de conexão real. A boa notícia é que essa fase começa a mudar agora. A vontade de retomar contatos, conversar e se abrir volta com força, facilitando reencontros e novas interações. O isolamento perde espaço rapidamente quando você decide agir.

Dica cósmica: Dê o primeiro passo, alguém está esperando por isso.

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Leão: Existe uma consciência maior sobre como algumas atitudes podem ter contribuído para o distanciamento nas relações. Sem perder sua essência, você começa a flexibilizar mais, ouvir o outro e se adaptar melhor às situações. Isso abre portas para conexões mais leves e verdadeiras. A solidão diminui quando há troca real.

Dica cósmica: Nem sempre é sobre se impor, às vezes é sobre se conectar.

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Escorpião: Você sai de um período emocional mais intenso e percebe que nunca esteve tão sozinho quanto imaginava. Laços importantes se fortalecem e você se permite confiar mais nas pessoas ao seu redor. Existe uma sensação de acolhimento e pertencimento que muda completamente seu estado emocional.

Dica cósmica: Escolha se aproximar, não se fechar.