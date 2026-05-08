'Não é frescura': Padre Marcelo Rossi impressiona com antes e depois e faz alerta sobre depressão

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de maio de 2026 às 11:14
Nesta semana, Padre Marcelo Rossi, de 58 anos, emocionou seus seguidores ao resgatar uma foto de 2016, época em que enfrentava o auge da depressão, e comparar com sua forma física atual. Com 1,95 m de altura, o padre chegou a pesar apenas 60 kg no passado; hoje, ele ostenta um físico visivelmente atlético e saudável.
Na legenda da publicação, o religioso foi direto ao ponto sobre um tema que ainda carrega muitos tabus. "A depressão não é frescura, e tem cura", afirmou. Ele aproveitou o momento para incentivar os fiéis a cuidarem do que chama de 'tripé', a união entre o cuidado com o corpo, a mente e a alma.
Veja o Antes e Depois de Padre Marcelo Rossi
A foto atual foi tirada nos bastidores da EPTV, em Campinas, onde o padre cumpria agenda de divulgação de seu novo livro. O visual do sacerdote é o resultado de uma rotina de treinos e alimentação que ele adotou como parte de seu processo de cura e manutenção da saúde mental.
"O intercâmbio dos médicos de corpos, de mente e de almas é fundamental", destacou o padre, reforçando que o tratamento da depressão exige ajuda profissional multidisciplinar.
A postagem rapidamente se encheu de mensagens de carinho e testemunhos de pessoas que também lutam contra doenças. Nos comentários, não faltaram elogios à sua resiliência. "O senhor é uma inspiração, exemplo de que com Deus conseguimos superar tudo", escreveu um seguidor.
Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil ou enfrenta sintomas de depressão, procure ajuda profissional. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e prevenção do suicídio gratuitamente pelo telefone 188.