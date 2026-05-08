SUPERAÇÃO

'Não é frescura': Padre Marcelo Rossi impressiona com antes e depois e faz alerta sobre depressão

Religioso exibiu físico forte dez anos após chegar aos 60 kg devido à doença

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2026 às 11:14

Padre Marcelo Rossi Crédito: Reprodução

Nesta semana, Padre Marcelo Rossi, de 58 anos, emocionou seus seguidores ao resgatar uma foto de 2016, época em que enfrentava o auge da depressão, e comparar com sua forma física atual. Com 1,95 m de altura, o padre chegou a pesar apenas 60 kg no passado; hoje, ele ostenta um físico visivelmente atlético e saudável.

Na legenda da publicação, o religioso foi direto ao ponto sobre um tema que ainda carrega muitos tabus. "A depressão não é frescura, e tem cura", afirmou. Ele aproveitou o momento para incentivar os fiéis a cuidarem do que chama de 'tripé', a união entre o cuidado com o corpo, a mente e a alma.

Veja o Antes e Depois de Padre Marcelo Rossi 1 de 7

A foto atual foi tirada nos bastidores da EPTV, em Campinas, onde o padre cumpria agenda de divulgação de seu novo livro. O visual do sacerdote é o resultado de uma rotina de treinos e alimentação que ele adotou como parte de seu processo de cura e manutenção da saúde mental.

"O intercâmbio dos médicos de corpos, de mente e de almas é fundamental", destacou o padre, reforçando que o tratamento da depressão exige ajuda profissional multidisciplinar.

A postagem rapidamente se encheu de mensagens de carinho e testemunhos de pessoas que também lutam contra doenças. Nos comentários, não faltaram elogios à sua resiliência. "O senhor é uma inspiração, exemplo de que com Deus conseguimos superar tudo", escreveu um seguidor.