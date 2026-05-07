PREVIU O FUTURO?

Bruna Lombardi revela pergunta 'absurda' que fez a Donald Trump antes da presidência

Em conversa com Marcelo Tas, atriz relembrou o encontro de 1992 e as impressões sobre o magnata

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:34

Donald Trump na entrevista com Bruna Lombardi feita em 1992 Crédito: Reprodução/Youtube

Você já parou para pensar que uma pergunta despretensiosa pode, quem sabe, ter mudado o rumo da história mundial? Pois é, Bruna Lombardi viveu um momento desses e só se deu conta anos depois. Em 1992, quando comandava o clássico programa Gente de Expressão, na extinta TV Manchete, a atriz viajou até a Trump Tower, em Nova York, para entrevistar um empresário que, na época, era mais conhecido pelos seus bilhões e pelas fofocas de divórcio do que pela política: Donald Trump.

Donald Trump na entrevista com Bruna Lombardi 1 de 6

Em uma participação recente no programa Provoca, com Marcelo Tas, Bruna abriu o baú de memórias e contou que a 'vibe' de Trump já era bem clara naquela época. Segundo ela, a primeira impressão foi de alguém que era fascinado pelo controle. "Ele já adorava o poder e se sentia o dono da situação. Tive imediatamente essa impressão", revelou a atriz.

Hoje, aos 73 anos e casada há quase meio século com Carlos Alberto Riccelli, o que Bruna não imaginava era que uma pergunta que ela mesma classificou como 'absurda' para aquele momento acabaria se tornando realidade. Durante o papo, ela questionou: "Você gostaria de ser presidente dos Estados Unidos?".

A resposta de Trump na época foi um sonoro "não, nunca pensei nisso". Bruna se diverte ao lembrar que seus amigos não a deixam esquecer esse episódio. "Meus amigos me ligam até hoje para dizer: 'Que bela ideia você deu para ele'", contou ela entre risos.