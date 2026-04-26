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Trump divulga vídeo de suspeito sendo alvejado após invasão durante jantar

Homem foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de abril de 2026 às 17:42

Homem foi preso após ataque em hotel nos EUA
Homem foi preso após ataque em hotel nos EUA Crédito: Reprodução

O presidente norte-americano publicou um vídeo em que mostra o momento em que o suspeito que invadiu o hotel em que o mandatário estava na noite deste sábado (25) foi atingido. A gravação foi postada no perfil do governante na plataforma Truth Social.

Nas imagens, o homem avança correndo, passando por alguns dos seguranças no local. Logo na sequência, ele é alvejado e diversos agentes de segurança se dirigem até ele.

Trump é retirado às pressas de jantar após tiros em hotel

Trump foi retirado às pressas de jantar  por Reprodução
Agentes do Serviço Secreto conduziram o presidente por Reprodução
Suspeito foi após furar bloqueio e atirar  por Reprodução
Ele foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. por Reprodução
Trump publicou vídeo do momento em que o homem furou o bloqueio de seguranças  por Reprodução
Ele chegou a atirar contra um agente, que não se feriu por Reprodução
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Trump foi retirado às pressas de jantar  por Reprodução

Donald Trump estava em um jantar com jornalistas da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em um hotel em Washington. Foram ouvidos de cinco a oito disparos nas imediações do local do evento, e o presidente e a primeira-dama, Melania Trump, foram retirados rapidamente do local pelo Serviço Secreto norte-americano. Cerca de 2 mil pessoas participavam do evento anual.

Leia mais

Imagem - Quem é o suspeito de atirar durante jantar com Trump

Quem é o suspeito de atirar durante jantar com Trump

Imagem - VÍDEO: Trump é retirado às pressas de jantar após tiros em hotel nos EUA

VÍDEO: Trump é retirado às pressas de jantar após tiros em hotel nos EUA

O homem foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. O alvo de Cole, segundo informações da CBS News, seriam autoridades ligadas ao presidente.

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